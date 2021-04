L'amo è stato gettato nientemeno che dall'insider DigitalChatStation e ha subito raccolto l'approvazione degli appassionati cinesi, tra utenti, colleghi e media. OPPO Auto potrebbe diventare realtà, secondo quanto riportato dal leaker, proprio come avvenuto per Xiaomi. Stando alle voci di corridoio, il destino di OPPO non sarebbe come quello di Huawei (quindi con tecnologie dedicate alle vetture) ma piuttosto pare che la casa cinese potrebbe addirittura realizzare una propria auto elettrica smart.

Nel futuro del brand cinese… c'è OPPO Auto?

Ovviamente quest'indiscrezione è da prendere alla stregua di un rumor dato che per ora si tratta di voci di corridoio sparse. Volendo raccogliere quanto riportato dai media cinesi, pare che il progetto OPPO Auto seguirà la scia di Xiaomi: il piano dovrebbe essere affidato proprio a Tony Chen, CEO e fondatore di OPPO, una mossa che richiama Lei Jun, a capo della rivale Xiaomi.

Ricordiamo che nei mesi scorsi si è parlato di alcuni brevetti di OPPO relativi al settore: tuttavia stavolta i rumor parlano di una vera e propria vettura del brand. Si vocifera che Tony Chen abbia incontrato il presidente di CATL, uno dei primi produttori cinesi per le batterie. Comunque allo stato attuale è ancora tutto molto nebuloso: i leak riferiscono che la stessa azienda non ha ancora formalizzato il progetto (nemmeno internamente).

Al momento questo è tutto quello che sappiamo, ossia una manciata di voci da prendere con le pinze. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

