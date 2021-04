Alcuni grandi produttori in questi anni sono stati attratti da un mercato in particolare, ovvero quello automobilistico. Dalla casa di Cupertino, che più di una volta pare aver pensato ad un progetto di questo tipo, fino ad arrivare a Huawei che sembra ormai aver accantonato definitivamente l'idea. Anche Xiaomi inizialmente ne era stata sedotta, per poi desistere da ogni tipo di approccio al mondo delle auto smart. Sembra, però, che il colosso cinese abbia nuovamente cambiato idea a riguardo eppure ci sono speculazioni contrastanti in merito alla questione.

Aggiornamento 30/03: dopo report ed indiscrezioni sull'auto smart di Xiaomi, questa volta abbiamo la conferma ufficiale. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Lei Jun pensa al futuro, con la prima automobile di Xiaomi

Sebbene le notizie di queste ultime ore siano parecchio entusiasmanti è necessario calmare un attimo gli animi. Al momento, infatti, non vi è alcuna certezza di questa notizia. Nel senso che, in fin dei conti, non abbiamo alcuna conferma ufficiale circa la progettazione di un'automobile in casa Xiaomi. Dagli ultimi rapporti iFengNews, però, pare che Lei Jun voglia guidare personalmente questo progetto in futuro, magari realizzando proprio un veicolo elettrico.

Già nel 2013 ci fu un proficuo incontro tra il CEO di Xiaomi e Elon Musk, il patron di Tesla. Qui nacque un forte interesse da parte di Lei Jun verso il mondo automobilistico, soprattutto nelle prospettiva di realizzare un giorno un'auto elettrica. Se dovesse mai avventurarsi in tale progetto, quindi, sarebbe un'assoluta sorpresa per il mercato e per le ambizioni del brand.

Xiaomi risponde: nessun progetto per auto smart è stato approvato ancora

Dopo il piccolo scossone che aveva avuto la notizia che Xiaomi stesse investendo definitivamente sul settore automobilistico, la compagnia ha deciso di rispondere ufficialmente all'eventualità.

Infatti, il brand di Lei Jun ha purtroppo smentito che un qualsivoglia progetto in merito ad un'auto smart sia stato ancora approvato e che per il momento non se ne parla. Non una bocciatura dunque, ma nemmeno una conferma che possa prevedere una produzione in breve tempo (circa 2-3 anni). Come dice lo stesso fondatore: “Aspetta e vedrai“.

Arrivano buone notizie, ma da prendere con le pinze

Il tira e molla che vede protagonisti Xiaomi e il progetto di una presunta auto smart continua senza sosta. Questa volta arriva un ennesimo report che si pone in maniera più positiva rispetto a quanto visto con le dichiarazioni di Xiaomi risalenti al mese di febbraio. Nonostante Lei Jun abbia negato un progetto relativo a questo settore, i media cinesi continuano ad insistere.

Il nuovo report cita fonti vicine al CEO della compagnia cinese (addirittura di parlerebbe di alcuni investitori) i quali avrebbero confermato la presenza di lavori in corso per realizzare un'auto smart. Non è tutto perché addirittura pare che il responsabile del progetto sia lo stesso Lei Jun. In base a quanto rivelato dalle presunte fonti, Xiaomi si affaccerebbe alla fascia medio-alta del settore automobilistico, con prodotti che trarranno beneficio – ovviamente – dal pacchetto tech dell'azienda.

Le indiscrezioni continuano con un presunto incontro avvenuto tra Lei Jun ed il fondatore di NIO (la Tesla cinese); ci sarebbero poi varie partnership con produttori di auto locali, con nomi del calibro di BYD. Per concludere, il report riferisce che il progetto in merito all'auto smart di Xiaomi dovrebbe partire effettivamente da questo o dal prossimo mese. Sarà davvero così? Quanto letto finora è frutto di leak e voci di corridoio, quindi va preso con le dovute precauzioni fino ad una conferma ufficiale da parte di Xiaomi (se mai arriverà).

Xiaomi Auto è un marchio registrato: ecco le novità

Ormai è da tempo immemore che si parla della possibilità di vedere un'auto elettrica a marchio Xiaomi. La compagnia cinese nega, eppure ci sono report sempre più insistenti che vedono il brand in trattative con grandi colossi del settore. Nelle scorse ore è spuntata una novità che potrebbe dimostrare ancora una volta l'interesse della compagnia di Lei Jun. Infatti Xiaomi Auto e Xiaomi Automobile sono diventati due marchi registrati, segno che l'azienda è tutt'altro che immobile in tal senso.

Inoltre, nuove voci di corridoio riferiscono di trattative con Great Wall Motors per lo sviluppo del primo veicolo elettrico del brand, dettaglio che ha fatto salire del 6% le azioni della società. Xiaomi potrebbe porsi come un'alternativa “economica” a Tesla, con un'auto elettrica dal rapporto qualità/prezzo invidiabile (nel perfetto stile del brand). Ovviamente la registrazione del marchio non significa che Xiaomi lancerà un'auto a stretto giro ma si tratta comunque di un grande passo che potrebbe indicare quali siano le intenzioni della casa cinese. Comunque siamo sempre nel campo delle ipotesi e restiamo in attesa di conferme ufficiali!

Xiaomi Auto è realtà: il veicolo elettrico del brand si farà | Aggiornamento 30/03

BREAKING NEWS



Say hello to #XiaomiSmartElectricVehicles.



Get all the information at our #XiaomiMegaLaunch Part II tonight! 19:30 (GMT+8), 2021! pic.twitter.com/gq3Kue2pF1 — Xiaomi (@Xiaomi) March 30, 2021

Tramite i canali social ufficiali Xiaomi annuncia l'inizio di un nuovo viaggio per il brand cinese, questa volta alle prese con la sua prima auto elettrica. Stando a quanto si legge nel comunicato ufficiale, la casa di Lei Jun si lancerà nel settore dei veicoli elettrici: non viene fatta menzione esplicita di un'automobile ma tutti gli indizi e le indiscrezioni raccolte finora puntano in questa direzione. Ovviamente c'è sempre il beneficio del dubbio e l'azienda potrebbe far riferimento e scooter o bici elettriche (anche se lo escludiamo). Per saperne di più dovremo attendere l'evento di oggi, la seconda pare della mega live dedicata ai nuovi prodotti di Xiaomi (tra cui anche Mi MIX Fold).

Viste le voci che si rincorrono ormai da mesi è altamente probabile che si tratti della tanto attesa Xiaomi Auto, data anche l'entità dell'investimento (si parla di 10 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni) e il CEO e fondatore Lei Jun come responsabile. Non solo, pare che i veicoli saranno dedicati anche al mercato Global: insomma si tratterebbe quindi di un piano molto serio per entrare in questo particolare settore.

