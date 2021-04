La serie Mate 40 e la serie Mate X2 hanno sicuramente attirato l'attenzione, chiudendo il 2020 ed aprendo il 2021 con il botto. I tanti problemi di Huawei però, lasciano presagire un calo di produzione per il futuro, soprattutto per gli smartphone top gamma, ma l'azienda rassicura tutti confermandone l'arrivo garantito anche per i prossimi anni.

Huawei: il VP rassicura che in futuro avremo altri smartphone top gamma serie P e Mate

Stando alle parole di Ken Hu, VP e turning President di Huawei, sebbene l'avvenire sia incerto per il settore smartphone del brand, la garanzia che offre l'azienda è l'arrivo sul mercato di dispositivi top gamma, quindi con chiaro riferimento alla serie P ed alla serie Mate.

Insomma, se guardiamo a quanto dichiarato, è molto probabile che Huawei possa sposare la filosofia di vendita e produzione di Meizu, che produce giusto due smartphone all'anno ma di fascia alta, che però sta portando ad una sicura resa. I benefici di questa ipotesi sono sicuramente molteplici, perché Huawei potrebbe concentrare gli sforzi su meno dispositivi sia lato software che hardware.

Chiaro che si andrebbe a perdere una fascia di mercato che ha fatto le fortune del brand, ma se questo porterà comunque ad un abbassamento del prezzo dei top gamma, potrebbe portare importanti ricavi a Huawei che potrebbe così investire nei famosi servizi cloud che vede come il vero futuro dell'azienda.

