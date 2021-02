Nonostante per Huawei siano tempi duri per la produzione smartphone, non poteva mancare il debutto del nuovo Huawei Mate X2. La compagnia di Ren Zhengfei è stata una delle pionieri nel mondo dei pieghevoli, pertanto la curiosità su come sia fatto il suo nuovo modello è molta. Sono ovviamente state confermate le numerose indiscrezioni che vedevano il nuovo modello adottare un design infold. Ma non sono queste le uniche novità introdotte dal team di sviluppo hardware e software.

Huawei Mate X2 ufficiale: ecco come cambia il nuovo pieghevole

Molto probabilmente non vedremo più un look outfold, visto che la stessa Huawei ha deciso di cambiare strada. Da chiuso, Huawei Mate X2 si presenta con una scocca da 161,8 x 74,6 x 4,4/8,2 mm, variante nello spessore per risultare bilanciata e simmetrica da chiusa. Questo in virtù di uno schermo OLED che misura 6,45″ Full HD+ (2700 x 1160 pixel) in 21:9 con densità di 456 PPI, refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz. Aprendolo si rivela il vero protagonista, uno schermo da 8.01″ 2480 x 2200 pixel in 8:7.1, densità di 413 PPI, refresh rate a 90 Hz e campionamento a 180 Hz. Il formato in 8:7.1 è equiparabile a quello di due smartphone da circa 21:9 messi di fianco, pertanto dovrebbe favorire maggiormente la fruizione dei contenuti. Da aperto misura 161,8 x 145,8 x 4,4/8,2 mm per un peso di 295 g.

Ecco come è stato migliorata la piega

Per proteggere lo schermo principale, Huawei ha presentato la sua nuova tecnologia “Magnetically-controlled nano optical layer“. Questo strato riduce i riflessi all'aperto, con un grado inferiore ad 1,5% dove gli smartphone tradizionali si attestano su meno del 5%. Le innovazioni riguardano anche il meccanismo di piegamento: il design Multi-Dimensionale Hinge elimina il gap che si può creare quando un pieghevole infold è chiuso, quindi niente polvere o detriti che entrano.

Questa struttura è stata consentita dall'utilizzo di materiali quali metallo ad alta intensità, una lega di zirconio liquido per la cerniera centrale (3 volte più resistente) ed un pannello in fibra di carbonio per supportare il tutto. Il tutto permette anche di ridurre l'effetto “grinza” che solitamente hanno i pieghevoli al centro dello schermo. Huawei Mate X2 è disponibile in quattro colorazioni: White, Black e le due nuove Crystal Blue e Crystal Pink.

Dal punto di vista più squisitamente hardware, Huawei Mate X2 è mosso dal chipset HiSilicon Kirin 9000. Il chipset proprietario è realizzato a 5 nm e contiene una CPU octa-core così formata: 1 x 3,13 GHz A77 + 3 x 2,54 GHz A77 + 4 x 2,05 GHz A55. C'è anche una GPU ARM Mali-G78 MP22, assieme al modem 5G Dual SIM, 8 GB di RAM e 256/512 GB di storage. Non mancano speaker stereo simmetrici ed una batteria da 4.500 mAh con ricarica SuperCharge 55W.

Per quanto non sia il fulcro di un pieghevole, il comparto fotografico di Huawei Mate X2 è di alto profilo. Abbiamo una quad camera Leica da 50+16+12+8 MP f/1.9-2.2-2.4-4.4 con primario Ultra Vision ed OIS, grandangolare e zoom ottico 3x/10x con OIS. Non manca una selfie camera per quando è chiuso, con una dual camera da 16 MP f/2.2.

Prezzo e data d'uscita

Huawei Mate X2 sarà venduto in Cina al prezzo di circa 2.294€ (17.999 yuan) per la versione da 256 GB e di circa 2.421€ (18.999 yuan) per quella da 512 GB. Non sappiamo ancora nulla su una possibile commercializzazione in Europa, ma data la situazione non è detto che avverrà con certezza.

