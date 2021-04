Gli uffici, specie quelli composti per la maggior parte da giovani, non sono più posti asettici o minimali. La quantità di accessori sulla propria scrivania è aumentata in maniera importante ed uno di quelli che potreste avere sulla vostra è sicuramente la pattumiera da tavolo Xiaomi Jordan & Judy, dal prezzo più interessante di quello che pensate.

Xiaomi Jordan & Judy: la pattumiera da tavolo è già disponibile all'acquisto

Com'è fatto il mini cestino da scrivania del partner di Xiaomi? Dalla struttura compatta ma molto ergonomica, si avvale di una maniglia in silicone, per trasportarlo facilmente. Il portellino ha un sistema a scatto per richiuderlo quando abbiamo gettato i rifiuti in esso.

Ovviamente questi ultimi no vengono gettati direttamente nell'accessorio, ma questo cestino si avvale di sacchetti trasparenti che vanno applicati alla base, a cui si può accedere rimuovendo il rivestimento esterno. Insomma, pratico e semplice. Il coperchio, essendo sigillante, non permette la fuoriuscita di cattivi odori eventualmente lo utilizzaste per rifiuti organici.

Dove acquistare questo pratico mini cestino da scrivania? La pattumiera da tavolo Xiaomi Jordan & Judy è disponibile sullo store di AliExpress all'ottimo prezzo di 9.47€ con abbinato un rotolo di sacchetti (30 pezzi), con gli stessi che possono essere acquistati in pacchi da 3 a 5.68€. Trovate tutto a questo link.

