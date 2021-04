Con l'addentrarsi nella primavera, le temperature iniziano gradualmente a salire, fino ad arrivare al caldo estivo. Per rinfrescarsi, non sempre si può disporre di un condizionatore da parete, quindi una soluzione da tavolo come lo Xiaomi Thermo può essere interessante, considerato anche il prezzo.

Xiaomi Thermo Smart: tutto sul nuovo condizionatore da tavolo

La struttura del Thermo Smart ricorda molto quella del Microhoo, che svolge sostanzialmente le stesse funzioni, In ogni caso, si tratta di un prodotto alto non più di 8″. Questo però non ferma il mini condizionatore da tavolo Xiaomi dal garantire una freschezza adeguata, ma soprattutto a lunga durata grazie alla batteria da 4.000 mAh. Comodo il fatto che possa essere ricaricato con USB Type-C.

Ma come rinfresca effettivamente? Il condizionatore è dotato di un serbatoio d'acqua da 500 ml, che garantisce aria fresca per circa 6 ore, ma anche di un blocco che diventa poi ghiaccio che si scioglie a poco a poco. L'intelligenza di questo prodotto sta nel rilevare la presenza della persona nella stanza, così da spegnersi automaticamente. Inoltre, riesce a rilevare da solo se l'acqua inserita è in esaurimento, comunicandolo tramite spia.

Dove acquistare Xiaomi Thermo Smart?

Il condizionatore da tavolo Xiaomi Thermo Smart è già disponibile all'acquisto sullo store di AliExpress, dove potete acquistarlo ad un prezzo di 38.62€. Potete accedere a questo link.

