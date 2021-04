Dopo il bellissimo speaker trasparente, l'azienda MORROR ART torna a far parlare di sé con un nuovo dispositivo lanciato sulla piattaforma di crowdfunding della casa di Lei Jun. Il nuovo speaker Bluetooth arriva su Xiaomi YouPin con un tocco retrò, uno stile unico che combina passato e presente!

Il nuovo speaker Bluetooth in stile vinile di MORROR ART debutta su Xiaomi YouPin

Il nuovo altoparlante è ancora una volta un dispositivo impegnativo come il precedente: si tratta di uno speaker Bluetooth che ricorda un vinile, per gli amanti di questo tipo di supporto, ma fonde lo stile retrò con un ampio display IPS. Il vinile ha un meccanismo di scorrimento automatico: il disco può entrare ed uscire dal corpo, in base all'accensione o spegnimento del dispositivo. Inoltre, come anticipato, è presente un display HD da 10.1″ a colori, realizzato in materiale opaco, in modo da evitare riflessi ed impronte.







Tramite l'app companion non solo è possibile controllare lo speaker Bluetooth di MORROR ART, ma è anche possibile impostare le animazioni e gli effetti da visualizzare sullo schermo. Il dispositivo integra due altoparlanti ed un subwoofer, mentre in termini di equalizzazione sono presenti quattro modalità (dal vivo, alti, standard, voce). Non manca poi la connettività Wi-Fi Dual Band: l'azienda promette aggiornamenti software via OTA.

Il prezzo del nuovo speaker Bluetooth in stile vinile di MORROR ART è di circa 250€ al cambio (1999 yuan) ed è attualmente in fase di crowdfunding.

