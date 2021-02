Entrati ormai verso la fine del primo trimestre 2021, ancora ad oggi sappiamo poco sul prosieguo di Huawei nel settore smartphone. Ma dalle ultime indiscrezioni apprendiamo che il brand potrebbe ridurre drasticamente le disponibilità e potrebbe giocare con l'esclusività di prodotti top gamma.

Huawei: la distribuzione smartphone ridotta del 60%, si prospetta un catalogo “Premium” per il 2021

Il primo sentore della via intrapresa da Huawei per quest'anno traspare dall'imminente pieghevole Mate X2, che sarà un prodotto sicuramente molto costoso e dotato di Kirin 9000. Cosa vuol dire questo? Che il brand ha bisogno di massimizzare le scorte di componenti attualmente in suo possesso a parte quelle che può produrre in Cina.

Quindi, è molto probabile che vedremo smartphone Huawei prevalentemente top gamma e pochissimi se non nessun medio gamma come invece eravamo abituati prima. La distribuzione sarà infatti ridotta del 60%, cosa che comporta inevitabilmente delle scelte del genere. Sì alla gamma P50 (con Pro e Pro+) ma non ai modelli Lite, da sempre il Core delle vendite dell'azienda.

A pensarci bene tra l'altro, producendo solo 5 smartphone in un anno (di cui 3 di una sola serie, l'altro sarebbe Mate 50), sebbene le vendite saranno più contenute, i ricavi (soprattutto in patria) potrebbero comunque rimanere importanti. E se ci è riuscita Meizu con soli due modelli a restare a galla, non vediamo perché Huawei non debba farcela a restare competitiva.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu