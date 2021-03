Presentata la nuova line up medio-top gamma e flagship pensata per il mercato Global e dopo aver presentato il Find X3 in patria, OPPO si è dedicata anche gli accessori. Infatti, ha lanciato la nuova versione speciale degli auricolari TWS ANC OPPO Enco X “Blues Custom Edition“, mantenendo il prezzo di base delle altre versioni.

OPPO Enco X Blues Custom Edition: tutte le novità della versione speciale

Se guardiamo al design, sono pressoché identiche a quelle standard, ma già nel colore differiscono, tingendosi di un bel Blu Notte molto elegante e aggiungendosi alle Bamboo Rhyme e le Fuqi (Forbidden City). Ma in cosa differiscono rispetto alle Enco X base? Per capirlo, bisogna partire sempre dal master tuning Dynaudio. Infatti, in questa versione è migliorato il chipset Dual-Core, oltre al microfono a doppia alimentazione con un rapporto segnale/rumore più elevato, per un audio sicuramente più coinvolgente.

Inoltre, c'è l'introduzione di due nuovi effetti sonori Dynaudio, cioè il Simple and Leisure ed il Warm and Soft, che ottimizzano il suono in capsula. Per il resto, resta il sistema audio DBEE 3.0, doppia cancellazione attiva del rumore e trasmissione wireless LHDC. Il Bluetooth è alla versione 5.2 low latency con un ritardo minimo di 94 ms full-link. La batteria, in combinata auricolari/case, garantisce circa 25 ore, mentre in ANC scendiamo a 20.

Le OPPO Enco X Blues Custom Edition sono attualmente disponibili in Cina al prezzo di 129€ al cambio (999 yuan), di cui purtroppo non conosciamo l'eventuale distribuzione Global, così come è stato per il modello base.

