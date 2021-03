In occasione del lancio di Realme 8 Pro, Simone Bramante, alias Brahmino, e Realme danno appuntamento a Milano, Roma e Napoli per una serie di Masterclass esclusive di fotografia per imparare trucchi e segreti per realizzare immagini spettacolari (e sfruttare al meglio il super sensore da 108 MP del nuovo mid-range del brand): ecco tutti i dettagli sull'iniziativa e come fare per partecipare.

Realme 8 Pro Masterclass: come partecipare all'evento di fotografia con Brahmino

Come anticipato poco sopra, l'iniziativa Realme 8 Pro Masterclass consiste in una serie di lezioni con cui apprendere i segreti del mestiere per realizzare scatti sensazionali con lo smartphone. Obiettivo del progetto è quello di svelare consigli, trucchi e retroscena del mondo della fotografia professionale, grazie all'esperienza di un grande protagonista del settore come Simone Bramante alias Brahmino, (il fotografo professionista italiano più seguito su Instagram con oltre 1 milione di follower). Ma come fare per partecipare a Realme 8 Pro Masterclass?

Per avere la possibilità di partecipare alle masterclass di Brahmino sarà sufficiente seguire la pagina Instagram ufficiale di realme Italia, commentare il post dedicato, specificando il nome della città, tra le tre disponibili, nella quale si desidera partecipare alla lezione, e condividere una foto che mostri la propria abilità nella fotografia con l'hashtag #realme8ProMasterclass. In seguito alla valutazione dei contenuti, verranno selezionati i follower che potranno incontrare Brahmino e assistere alla sua lezione esclusiva. Gli appuntamenti che vedranno protagonista il celebre fotografo italiano saranno 3 in altrettante città italiane: Milano (24 marzo), Napoli (8 aprile) e Roma (14 aprile)

Per quanto riguarda invece Realme 8 Pro, di recente l'azienda ha tenuto un evento per mostrare agli appassionati le capacità della sua rinnovata fotocamera da 108 MP. Tuttavia la compagnia non ha ancora presentato ufficialmente i nuovi modelli della serie: per tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali, date un'occhiata a questo articolo!

