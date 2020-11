Il verde non è solo il colore del brand, ma è stato anche il colore più scelto da OPPO stessa per alcuni suoi prodotti di punta, come il Reno 4 Pro Pantone o anche il Find X2 Pro Vegan Leather. Ma OPPO ha pensato bene di far diventare di color verde anche le nuove cuffie in-ear Enco X, nella potente e sfiziosa versione Bamboo Rhyme Edition, ad un prezzo inquadrato per beneficenza.

OPPO Enco X Bamboo Rhyme Edition: le cuffie in-ear fanno beneficenza ai bambini con problemi di udito

Le nuove cuffie in-ear OPPO Enco X si sono vestite della colorazione Bamboo Rhyme Edition per un motivo molto nobile. Infatti, nascono dalla collaborazione la Beijing Love Decibel Foundation, un'associazione di Pechino che aiuta i bambini con problemi di udito a sostituire gli impianti uditivi cocleari. E con le vendite di questi auricolari, OPPO finanzierà da sola 10 bambini.

Guardando alle specifiche, ricordiamo che le OPPO Enco X sono dotate di sintonizzazione Master Tanner, un sistema audio DBEE 3.0, una cancellazione attiva del rumore e la trasmissione wireless ultra-clear LHDC. Inoltre, è presente il Bluetooth 5.2, con un'autonomia di circa 25 ore senza ANC.

Il prezzo delle nuove OPPO Enco X Bamboo Rhyme Edition è di circa 127 €, cambio di 999 yuan cinesi. Le cuffie in-ear ANC saranno disponibili sui migliori e-commerce della Cina, ed essendo dedicate ad uno scopo benefico, difficilmente le vedremo anche in Occidente, mentre per quelle standard c'è speranza che ciò accada.

