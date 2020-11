Ad oggi, i brand di smartphone che hanno lanciato le loro soluzioni auricolari wireless sono davvero tanti e tutti più o meno hanno lanciato prodotti di qualità. Ci hanno pensato Apple con le AirPods Pro e Huawei con le FreeBuds Pro, qui la recensione, ma ci ha pensato anche OPPO con le nuove cuffie TWS in-ear Enco X, una soluzione dal sapore premium e dotate di cancellazione attiva del rumore: ecco tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia!

Aggiornamento 20/11: le nuove Enco X arrivano in Italia. Trovate tutti i dettagli su prezzo e disponibilità a fine articolo.

OPPO Enco X ufficiali in Italia: tutto su specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche

Partendo dal design delle nuove OPPO Enco X, ci troviamo di fronte ad un esercizio di stile che riprende il form factor delle cuffie TWS in-ear attuali, con uno stelo allungato però comunque corto e pensato per adagiarsi comodamente al padiglione auricolare.

Ovviamente, sono le specifiche interne delle Enco X a renderle cuffie di grande livello. Infatti, grazie alla collaborazione con Dynaudio Danner, sono dotate di un sistema audio DBEE 3.0, che amplifica l'audio Hi-Fi per l'ascoltatore, con dei driver ottimizzati al fine di rendere il suono quanto più pulito possibile. Passando alla cancellazione del rumore attiva, abbiamo un chip Dual-Core Dual-Mic, che fornisce ben 4 modalità di riduzione del rumore.

Connettività e autonomia

Per i supporti wireless, abbiamo Bluetooth 5.2, compatibile con Android e iOS. Il ritardo di trasmissione è ridotto al minimo dei 94 ms, con riduzione singola a 47 ms. La durata della batteria delle Enco X è garantita per le 25 ore, 20 con ANC e supportano la ricarica wireless.

OPPO Enco X ufficiali: prezzo, disponibilità e dove comprare in Italia

Le nuove cuffie TWS in-ear ANC Enco X arrivano in Italia e sono già disponibili all'acquisto da oggi, 20 novembre, al prezzo di 179€. Gli auricolari arrivano nei principali store online e nei negozi: in basso trovate il link all'acquisto su Amazon. Nel momento in cui scriviamo risultano ancora non disponibili ma è probabile che le pagine saranno attivare nel corso delle prossime ore.

