La riscoperta dei valori classici è il grande punto di svolta della Cina più recente. Il governo cinese infatti, ha avviato una grande azione di valorizzazione di ciò che è stato e molti colossi si sono ispirati spesso alla storia e all'eleganza della cultura cinese. Su tutti OPPO, che ha preso il meglio dello stile della “Città Proibita” (Forbidden City) di Pechino e l'ha portato nelle cuffie Enco X, nel wearable Watch e negli sfondi a tema sulle smart TV R1 e S1.

OPPO Enco X e Watch Forbidden City: le cuffie e lo smartwatch si tingono del rosso imperiale della Città Proibita

Cosa distingue quindi questi accessori del brand dagli altri? La forma è esattamente la stessa, ma il design delle cuffie OPPO Enco X (che di recente hanno avuto un'altra edizione speciale) e del Watch si tinge di un rosso che definiremmo imperiale, proprio ispirandosi alla bellissima Città Proibita o Forbidden City.

Anche la confezione delle OPPO Enco X Fuqi e dell'OPPO Watch New Jubilee riprendono in toto l'eleganza ed i colori della monumentale area della Capitale cinese. Il cinturino, la cassa, il case e gli stessi auricolari hanno dei disegni molto particolari che omaggiano la tradizione che solo la Cina sa donare.

1 di 2

OPPO TV S1 e R1 Forbidden City

A suggellare tutta l'operazione in collaborazione con il Museo del Palazzo, OPPO ha portato sfondi a tema Città Proibita anche sulle smart TV R1 e S1, in modo da far risaltare al massimo i colori con la tecnologia QLED che questi televisori possono donare.

Il prezzo delle OPPO Enco X Forbidden City Fuqi è di circa 126 € al cambio (999 yuan), mentre per il Watch Forbidden City New Jubilee ha un prezzo al cambio di circa 252 € (1999 yuan). Essendo così localizzati come stile, è improbabile che li vedremo in Occidente.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu