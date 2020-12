Siete in cerca di una fat bike per le vostre avventure? Avete bisogno di una bici elettrica votata alla resistenza e in grado di affrontare anche le strade più impegnative? Allora Banggood ha il prodotto che fa al caso vostro: l'e-bike HIMO Z20C debutta oggi sullo store cinese ed è già in offerta lampo!

La bici elettrica HIMO Z20C è la fat bike per le vostre avventure

Ovviamente, pur trattandosi di una massiccia fat bike con ruote da 20″, HIMO Z20C si presenta con un design pieghevole e può essere trasportata agilmente ovunque. La bici elettrica è equipaggiata con un motore brushless da 350W in grado di offrire fino a 25 km/h di velocità; immancabili cambio Shimano, doppio freno a disco ed un display LCD integrato nel manubrio, in modo da visualizzare comodamente tutti i dati.

La bici elettrica HIMO Z20C è in offerta lampo, quindi senza la necessità di dover inserire un codice sconto, sullo store Banggood, con tanto di spedizione gratuita direttamente dal magazzino europeo (UK). In basso trovate il link all'acquisto: se non riuscite a visualizzare correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu