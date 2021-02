EMUI 11/Magic UI 4.0: roadmap Beta e Stable per Huawei/Honor

EMUI 11 Beta e Magic UI 4.0 Beta hanno iniziato il loro percorso ufficiale, in vista dell'aggiornamento stabile da parte di Huawei ed Honor. La prima fase è già partita ed infatti i primi modelli top di gamma hanno visto il via al programma di beta testing. Nell'articolo dedicato vi abbiamo parlato di tutte le novità implementate dagli sviluppatori, ma in questa sede vogliamo parlare di tempistiche. In questa pagina, infatti, trovate la lista aggiornata dei modelli che sono già entrati in fase Beta. Si tratta di un elenco utile per capire lo stato dello sviluppo di EMUI 11 e Magic UI 4.0 per il proprio smartphone, dato che la Beta precede il rilascio Stabile.

Contrariamente a quanto accade con aziende come Xiaomi e OnePlus, la diffusione delle ROM Beta avviene tramite app proprietaria Huawei Beta. Non faranno differenza EMUI 11 e Magic UI 4.0, il cui rilascio avverrà con l'app in questione: per il momento il rilascio è confinato al pubblico asiatico, ma vi avvertiremo non appena partirà anche da noi.

Ultimo aggiornamento: 27 gennaio

EMUI 11 e Magic UI 4.0 ufficiali: ecco quali Huawei e Honor sono stati aggiornati in fase Beta

Modello Beta Stable HUAWEI Huawei P40 – Rilasciata Huawei P40 Pro – Rilasciata Huawei P40 Pro+ – Rilasciata Huawei P40 Lite – – Huawei P40 Lite 5G – – Huawei P30 – – Rilasciata (Cina)

– Marzo (Global) Huawei P30 Pro – – Rilasciata (Cina)

– Marzo (Global) Huawei P30 Pro New Edition – – Huawei Mate 30 4G – Rilasciata Huawei Mate 30 5G – Rilasciata Huawei Mate 30 Pro 4G – Rilasciata Huawei Mate 30 Pro 5G – Rilasciata Huawei Mate 30 RS Porsche Design – Rilasciata Huawei Mate 20 Rilasciata Marzo (Global) Huawei Mate 20 Pro Rilasciata Marzo (Global) Huawei Mate 20 RS Porsche Design Rilasciata Marzo (Global) Huawei Mate 20 X 4G Rilasciata Marzo (Global) Huawei Mate 20 X 5G – – Rilasciata

– Marzo (Global) Huawei Mate X Rilasciata – Huawei Mate XS – Rilasciata Huawei Nova 7 – Rilasciata Huawei Nova 7 Pro – Rilasciata Huawei Nova 7 SE – – Huawei Nova 7i – – Huawei Nova 6 – Rilasciata Huawei Nova 6 5G – Rilasciata Huawei Nova 6 SE – Huawei Nova 5 – Huawei Nova 5T Rilasciata Aprile (Global) Huawei Nova 5 Pro Rilasciata – Huawei Nova 5Z – – Huawei Nova 5i – – Huawei Nova 5i Pro – – Huawei Enjoy 20 Pro – – Huawei Enjoy Z 5G – – Huawei Enjoy 10e – – Huawei Enjoy 10 Plus – – Huawei Enjoy 10S – – Huawei MatePad Pro 4G – Rilasciata Huawei MatePad Pro 5G – Rilasciata Huawei MatePad 10.8 – Rilasciata Huawei MediaPad M6 – Rilasciata Huawei MediaPad M6 8.4 – Rilasciata Huawei MediaPad M6 10.8 – Rilasciata HONOR Honor 30 – Rilasciata Honor 30 Pro – Rilasciata Honor 30 Pro+ – Rilasciata Honor V30 – Rilasciata Honor V30 Pro – Rilasciata Honor 20 – Rilasciata Honor 20 Pro – Rilasciata Honor V20/View 20 – Rilasciata Honor Magic 2 Rilasciata –

