In queste ore si sta verificando un fenomeno preoccupate per quanto riguarda il social network per eccellenza: se la vostra pagina Facebook risulta cancellata allora siete incappati anche voi in un problema alquanto allarmante che sembra coinvolgere tanti, ma senza un criterio preciso. Che cosa sta succedendo? Proviamo a fare il punto della situazione e vederci chiaro.

Pagine Facebook sparite: facciamo il punto della situazione

Per quanto ci riguarda, anche noi siamo stati colpiti dalla cosa e nel momento in cui scriviamo le pagine di GizDeals e quella di GizBlog risultano irraggiungibili. Inoltre lo strano fenomeno che sta interessando Facebook non riguarda solo i “piccoli”, ma anche grandi brand. Abbiamo verificato che la pagina di Amazfit Italia, quella Global e perfino Zepp sono irreperibili. Provando ad accedere ad una di queste pagina tramite un link compare la scritta “Questa Pagina non è disponibile. Il link potrebbe essere non funzionante o la Pagina potrebbe essere stata rimossa. Verifica che il link che stai cercando di aprire sia corretto”.

Al momento non sono arrivate notizie da parte del colosso social. Quindi perché alcune pagine di Facebook risultano eliminate? Purtroppo non abbiamo una risposta a questa domanda e la stessa entità del fenomeno è sconosciuta: è probabile che il problema riguardi attualmente tanti utenti, di cui magari parecchi ignari del fatto che la propria pagina Facebook risulti cancellata; il dato interessante è che sembra trattarsi di un problema a 360°, che può coinvolgere sia utenti normali che giganti.

La mia pagina Facebook risulta cancellata: perché?

In mattinata abbiamo ricevuto la notifica che vedete in alto. In questa Facebook ci ha confermato di aver aggiornato il paese di residenza delle suddette pagine: che questo processo abbia causato il bug della cancellazione delle pagine? Abbiamo contattato il supporto e al momento siamo in attesa di una risposta.

Comunque, nonostante manchi ancora una conferma possiamo ipotizzare che le varie pagine non siano state eliminate: per il momento sono “solo” sparite, ma è probabile che queste verranno ripristinate. Ovviamente siamo ottimisti e per maggiori dettagli restiamo in attesa di novità da parte di Facebook.

