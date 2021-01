Ecco gli smartphone Huawei e Honor con (e senza) i servizi Google

Da quando il ban USA ha duramente colpito Huawei ed Honor, i due produttori sono impossibilitati dall'utilizzare i servizi Google. Ne consegue che si sia creata una nube di dubbio attorno ai loro smartphone, con tanti consumatori che non capiscono se il modello che vogliono acquistare li abbia o meno. Per questo abbiamo voluto realizzare questa guida all'acquisto, dove trovate elencati tutti gli smartphone Huawei ed Honor che ne sono provvisti (o meno).

Ultimo aggiornamento: 5 gennaio

LEGGI ANCHE:

Un mese con Huawei P40 Pro+: probabilmente non fa per te (ma non sai cosa ti perdi) | Recensione

Huawei e Honor senza servizi Google: ecco quali smartphone hanno (o no) i GMS

Cosa comporta non avere i servizi Google?

La prima domanda che potrebbe sorgervi è: a cosa servono i servizi Google? Innanzitutto è doverosa una precisazione: tutti i dispositivi Huawei ed Honor hanno Android come sistema operativo. Pertanto su qualsiasi modello dei due brand è possibile usufruire delle features dell'OS mobile di Google. In primis l'installazione dei file APK, con cui bypassare l'assenza del Google Play Store. Sì, perché questa è una delle principale mancanze derivanti dall'assenza dei servizi Google aka Google Mobile Services.

La versione di Android che troviamo sui modelli bannati è quella AOSP, ovvero Android Open Source Project. Si tratta della versione più scarna possibile dell'OS di Google, arricchito graficamente e funzionalmente da Huawei con la propria EMUI. Ma non finisce qua: non avere i servizi Google significa che tutte le varie app Google solitamente installate di default non ci sono. Queste racchiudono Chrome, Gmail, YouTube, Maps, Home e così via, le quali sono comunque installabile tramite file APK.

Tuttavia, dato che è assente il framework che muove i servizi Google, non sono da escludere problematiche riguardanti notifiche e più in generale il loro funzionamento. Un'altra assenza degna di nota è quella di Google Assistant, l'assistente vocale che sempre più persone sono solite utilizzare nel quotidiano. Senza contare Google Pay, la piattaforma che permette di sfruttare i pagamenti in mobilità e i vari servizi bancari offerti dai circuiti nazionali ed internazionali.

Cosa sono gli Huawei Mobile Services?

Al posto dei servizi Google su tutti i modelli più recenti di Huawei ed Honor troviamo gli Huawei Mobile Services. Il nome non lascia spazio a dubbi: è la controparte di Huawei per compensare l'assenza dei GMS. Creati a fine 2019, l'azienda ha attuato ingenti investimenti per ricreare una piattaforma software che riesca a far venire meno questa pecca.

Al posto del Play Store c'è AppGallery, lo store proprietario da cui è possibile ottenere le app di Huawei ed un numero crescente per quelle di terze parti. A sostituire Assistant ci sarà Celia, anche se ad oggi non è ancora disponibile in Italia e ci vorrà ancora tempo prima di vederlo debuttare in occidente. Anche le Instant Apps del Play Store vengono sostituire dalle Quick Apps, per un rapido accesso alle app senza necessariamente installarle sul dispositivo.

Inoltre, all'interno degli Huawei Mobile Services sono stati aggiunti vari servizi per rendersi indipendenti dall'esterno. È stato aggiunto Huawei Browser per la navigazione web, Mobile Cloud, i Temi e Huawei Music / Video per lo streaming multimediale. A corredo di tutto ciò c'è il sistema HMS Core, una raccolta di features per favorire sviluppo, diffusione e monetizzazione delle app.

HarmonyOS: un futuro senza né Google né Android per Huawei

Da quando Huawei si è trovata impossibilitata ad usufruire dei servizi Google, è nata un'opportunità software che si chiama HarmonyOS. L'azienda ha creato un vero e proprio sistema operativo in grado di sostituire Android, ponendosi come un potenziale terzo OS mobile. Se foste curiosi, in questo articolo trovate la lista degli smartphone che supporteranno HarmonyOS.

Che cosa ne sarà di Huawei con Joe Biden?

A partire dall'inizio del 2021, Joe Biden prende ufficialmente il posto di Donald Trump come presidente degli USA. Di conseguenza, viene da chiedersi se la situazione per Huawei si fa più favorevole, visto il cambio di poltrona. A rispondere a tutti i quesiti che ne conseguono c'è questo nostro editoriale.

Huawei vende Honor: e adesso?

Dopo qualche indiscrezione, Huawei ha ufficialmente annunciato la vendita di Honor. Nel momento in cui Honor non farà più parte di Huawei, tecnicamente per l'azienda cadrà il ban USA, dato che il nome specifico di Honor non è nella Entity List americana. Nell'attesa di capirne di più in futuro, in questo articolo trovate le dichiarazioni di Honor sull'argomento.

Detto questo, di seguito trovate elencati i modelli Huawei ed Honor che sono sia provvisti che sprovvisti dei servizi Google. Questo vi aiuterà nel loro acquisto, in modo che abbiate una panoramica quanto più completa su cosa aspettarsi dal relativo software.

Huawei e Honor con servizi Google

Huawei P30 / P30 Pro / P30 Pro New Edition / P30 Lite / P30 Lite New Edition P20 / P20 Pro / P20 Lite Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 X 4G / Mate 20 X 5G / Mate 20 Lite Mate 10 Pro / Mate 10 Lite Nova 5T Y6s / Y7 2019 / Y6 2019 / Y5 2019 P Smart Pro / P Smart 2020 / P Smart Z / P Smart+ 2019 / P Smart 2019 / P Smart+ MediaPad M5 Lite / MediaPad T5 / MediaPad T3 / T 10 / T 10s



Honor 20 / 20 Pro / 20 Lite / 20E / 20S 10 / 10 Lite 9 / 9 Lite 8 / 8 Pro / 8 Lite View 20 / View 10 / View 10 Lite Play 9X / 9X Lite 8A / 8A Pro / 8A Prime / 8S 7S / 7C / 7X 6X / 6C / 6C Pro



Huawei e Honor senza servizi Google

Huawei P40 / P40 Pro / P40 Pro+ / P40 Lite / P40 Lite 5G / P40 Lite E P Smart 2021 / P Smart S Mate XS Mate 40 / Mate 40 Pro / Mate 40 Pro+ / Mate 40 RS Porsche Design / Mate 30 Pro / Mate 30E Pro 5G Nova 8 / Nova 8 Pro / Nova 8 SE / Nova 7 / Nova 7 Pro / Nova 7 SE / Nova 7 SE Vitality Edition / Nova 7i / Nova 6 / Nova 6 5G / Nova 6 SE Y9a / Y8p / Y8s / Y7a / Y6p / Y5p Enjoy 20 / Enjoy 20 Plus / Enjoy 20 Pro / Enjoy 20 SE / Enjoy Z Maimang 9 MatePad Pro / MatePad 10.4 / MatePad T 8



Honor 30 / 30 Pro / 30 Pro+ / 30 Lite / 30S / 30i / 30 Youth Edition V30 / V30 Pro X10 / X10 Pro / X10 Max / X10 Lite 9X Pro / 9A / 9C / 9S Play 4 / Play 4 Pro / Play 4T / Play 4T Pro / Play 9A



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu