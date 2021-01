Xiaomi YouPin: ecco i prodotti più venduti del 2020

Ci siamo lasciati alle spalle un 2020 non proprio radioso, ma a farci distogliere il pensiero dai brutti ricordi ci pensano le classifiche dei prodotti più venduti su Xiaomi YouPin. Pur non essendo disponibile in occidente, la piattaforma di crowdfunding è fra gli argomenti che più apprezzate fra quelli che trattiamo. Pertanto siamo sicuri che sarete incuriositi dallo scoprire quali sono stati i gadget più di successo fra quelli proposti.

YouPin ci svela i prodotti più di successo del 2020, Xiaomi e non

Prodotti più venduti

Partiamo con la classifica principale, ovvero quella dei prodotti più venduti in termini puramente numerici su Xiaomi YouPin. A guidare la classifica troviamo per notevole distacco le penne colorate Mi Gel Pen, grazie ad un prezzo molto contenuto. Scendo alla seconda posizione troviamo lo spazzolino smart Mi Electric Toothbrush T100, seguito al terzo posto dal pratico ed apprezzatissimo tagliaunghie. Ecco la classifica completa:

Mi Gel Pen (≃ 450.000 unità vendute) Electric Toothbrush T100 (≃ 250.000 unità vendute) Nail Clipper (≃ 200.000 unità vendute) Mijia Bluetooth Thermometer 2 (≃ 200.000 unità vendute) Small Backpack (≃ 200.000 unità vendute) Yingqu Boost Hair Clipper (≃ 200.000 unità vendute) Yujia Bamboo Fiber Paper Face Towel (≃ 150.000 unità vendute) Small Suitable Noise Hair Trimmer (≃ 150.000 unità vendute) Delmar Water Mop TB500 (≃ 150.000 unità vendute) iHealth Non-Contact IR Thermometer (≃ 150.000 unità vendute)

Prodotti più proficui

Quest'altra classifica Xiaomi YouPin ci parla sempre di prodotti più venduti, ma in questo caso quelli che hanno portato i maggiori incassi. Di conseguenza, questa top 10 è occupata unicamente da prodotti ben più costosi di quelli della precedente classifica. Qua a guidare la classifica è il mastodontico Mi Vertical Air Conditioner, seguito dalla Xiaomi Mi TV 4A 70″ e dal robot aspiratore Xiaomi Mijia Pro. Da segnalare la “curiosa” presenza di Nintendo Switch alla fine della classifica: forse non lo sapevate, ma su YouPin si vendono anche prodotti di aziende non legate a Xiaomi.

Xiaomi Vertical Air Conditioner (≃ 70 milioni di yuan) Xiaomi Mi TV 4A 70″ (≃ 65 milioni di yuan) Robot aspiratore Mijia Pro (≃ 65 milioni di yuan) Xiaomi Mi 10 (≃ 50 milioni di yuan) Poltrona Momoda AI Full Body Massage (≃ 45 milioni di yuan) Frigorifero Yunmi 456L Doppia Porta (≃ 40 milioni di yuan) Jeeback G2 Chiropractic Neck Massager (≃ 35 milioni di yuan) Xiaomi Mi Water Purifier 600G (≃ 35 milioni di yuan) HITH Smart Foot Bath Q1 (≃ 30 milioni di yuan) Nintendo Switch (≃ 25 milioni di yuan)

Prodotti più venduti ed apprezzati

La terza classifica di Xiaomi YouPin è relativa ai prodotti più apprezzati mediante un rapporto fra numero di vendite e recensioni, con relativa percentuale di soddisfazione.

Xiaomi Mi Band 5 (98%) Vaporiera Xiaomi Mijia Hand Steamer (99%) Gioielli in argento ROMANTI Dragon and Phoenix Prosperity (99%) Sacchetti per la spazzatura Drawstring Milk (100%) Fazzoletti Pomelo Home Moisturizing Essential (98%) Redmi 9A (99%) Apribottiglie elettrico Yuanie 4-in-1 (99%) Bilancia Xiaomi Mi Scale 2 (99%) Mascherina Campbell Lutong (98%) Sensori per porte e finestre Xiaomi Mijia (98%)

Prodotti dal crowdfunding più rapido

La parte più famosa ed importante di Xiaomi YouPin è senz'altro quella relativa al crowdfunding. Come vi ho spiegato in questo video, su YouPin vengono lanciati tantissimi prodotti, la maggior parte dei quali ha una campagna di finanziamento. Partecipandovi si può ottenere un prezzo più basso, a patto che venga raggiunta la cifra richiesta dal produttore (e ciò avviene praticamente sempre). Questa classifica riguarda i prodotti che hanno chiuso il crowdfunding più velocemente.

Al primo posto abbiamo l'interruttore domotico Xiaomi Mijia Smart Switch, al secondo la lavastoviglie compatta Xiaomi Mijia Internet Dishwasher e al terzo la lampada salva-vista Xiaomi Mijia Display Hanging Lamp. Infine, al quarto e quinto posto abbiamo il cacciavite elettrico Xiaomi Mijia Electric Screwdriver ed il cubo di Rubik smart.

Prodotti dal crowdfunding più proficuo

Concludiamo l'articolo con la classifica Xiaomi YouPin comprensiva dei prodotti dal crowdfunding più proficuo e che quindi hanno raccolto il maggior numero di denaro. In prima posizione spicca la ciabatta smart Xiaomi Mijia Power Strip Quick Charge Version, in seconda la lampada Mijia LED Bulb Bluetooth Mesh Version ed in terza il campanello Xiaomi Smart Doorbell 2. A chiude la classifica troviamo il purificatore d'acqua Xiaomi Mijia Faucet Water Purifier e il pulitore orale Xiaomi Mijia Electric Dental Flusher.

