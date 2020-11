Honor conferma i dettagli su aggiornamenti futuri, garanzia e servizi post-vendita

Ormai è sulla bocca di tutti e i dettagli sono stati snocciolati in molteplici occasioni: Huawei ha ufficialmente venduto Honor ed ora l'ex sub-brand fa parte di una nuova società che non ha nulla a che vedere con il colosso cinese. Le conseguenze di questa mossa potrebbero arrivare a toccare anche i servizi Google, ma al momento si tratta solo di ipotesi. L'operazione ha portato un rinnovamento all'interno dell'azienda, con nuovi volti e un bel po' di riconferme. Ma la domanda che tutti si stanno ponendo in queste ore riguarda ben altri campi e interessa un po' tutti gli utenti: quali sono le conseguenze per gli smartphone Honor per quanto riguarda aggiornamenti futuri, garanzia e assistenza post-vendita dei modelli attualmente in commercio?

Huawei ha venduto Honor: cambierà qualcosa per aggiornamenti, servizi post-vendita e garanzia?

Che cosa è accaduto nella scorse ore

Prima di procedere oltre è bene sottolineare un dettaglio importante: allo stato attuale tutto fa riferimento alla Cina e al mercato asiatico. Non sono arrivati ancora dettagli riguardanti le divisioni internazionali del brand e quindi quanto segue è da considerarsi in relazione a quanto sta avvenendo in patria. Non appena ci saranno novità anche per quanto riguarda l'Europa e – in particolar modo – l'Italia, aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Tornano a noi e fatta questa importante premessa, nelle scorse ore il profilo ufficiale Weibo di Honor ha annunciato il ritorno della disponibilità della nuova Band 6, lanciata di recente e esaurita dopo poco. Per l'occasione, la compagnia ha anche risposto ad alcune domande degli utenti cinesi, facendo luce su vari aspetti.

Per amor di precisione, già dopo la vendita il brand ha rincuorato tutti: l'accordo prevede la cessione di tutto e di tutti i 7.000 dipendenti. Inoltre è stato specificato che l'operazione non andrà in alcun modo ad impattare sulla produzione. Comunque, ora Honor ha confermato tramite Weibo anche dei punti più precisi.

Tutti i dettagli su aggiornamenti e servizi post-vendita

Honor ha rassicurato tutti affermando che in termini di aggiornamenti di sicurezza e di servizi post-vendita non cambierà nulla e che tutti gli accordi con i vari partner del brand restano attivi. Tutti gli smartphone attualmente in commercio e quelli già venduti beneficiano delle stesse politiche di aggiornamento e di assistenza pre-vendita: insomma il cambiamento sarà praticamente impercettibile.

Vale la pena sottolineare che l'azienda si è soffermata solo sugli update relativi alla sicurezza: eventuali novità in merito alla Magic UI potrebbero arrivare in seguito.

Come sottolineato anche poco sopra, tutto fa riferimento alla Cina. Appena arriveranno novità anche per noi riporteremo tutti i dettagli: comunque visto quanto accaduto in patria (che ovviamente era scontato) è lecito immaginare che anche a livello internazionale non verranno apportate modifiche ma comunque l'ultima parola spetta sempre ad Honor.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu