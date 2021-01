Ancora un'ottima dimostrazione di attenzione al supporto software per vivo. Il colosso cinese, approdato da qualche mese nel mercato italiano, ha infatti completato il ciclo di major update. Questo perché i medio gamma vivo Y20s e Y11s hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android 11 Stabile in Italia.

vivo Y20s e Y11s: ecco tutte le novità dell'aggiornamento ad Android 11 in Italia

Come migliorano quindi i due medio gamma del brand? Andando a dare uno sguardo al changelog del firmware vivo rev 36.8.23, cioè quello relativo a Y20s, troviamo un importante implementazione per le notifiche, che ora sono visualizzabili in cronologia. Oltre a questo, sempre per le notifiche ora è possibile bloccare quelle delle chat prioritarie. In più, le stesse notifiche diventano delle vere e proprie bolle sul display che permettono un accesso immediato alle conversazioni, oltre a poterne impostare la forma.

1 di 2

Il changelog dell'aggiornamento ad Android 11 per vivo Y11s, a dirla tutta, porta esattamente le stesse implementazioni, con il firmware rev 36.9.16 che conferma quanto fatto da quello dell'Y20s. Entrambi infine, sono dotati delle patch di sicurezza Google aggiornate a dicembre 2020, quindi all'ultima release. Non ultima, è stata ottimizzata ulteriormente la stabilità del sistema.

Il roll out dell'update ad Android 11 dei fratelli minori della gamma vivo in Italia è partito da qualche ora e dovrebbe arrivare su tutti i dispositivi non oltre i prossimi giorni. Nel caso vogliate sapere come va il maggiore dei due, potete consultare la recensione di Y20s (abbinata a quella di Y70).

Si ringrazia Lorenzo, utente della nostra Community per la sempre gentile e pronta segnalazione!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu