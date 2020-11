Honor potrebbe riottenere i servizi Google ora che è senza Huawei: quale futuro ci attende?

Le ultime ore sono state di vitale importanza per Huawei e Honor e hanno tracciato il percorso che seguiranno le due compagnie, realtà ormai consolidate nel mondo tech. Il colosso cinese ha venduto ufficialmente il suo sub-brand e le conseguenze di quest'azione potrebbero portare ad uno sblocco per i servizi Google a bordo dei futuri smartphone Honor. Sarà davvero così? Quali potrebbero essere gli scenari dei prossimi mesi?

Senza il “peso” di Huawei i servizi Google potrebbero tornare sugli smartphone Honor

Huawei e il ban USA: facciamo il punto della situazione

Partiamo dal punto di partenza di tutta questione, ossia il ban di Huawei. Inutile dilungarsi visto il numero spropositato di parole buttate giù, ma è bene fare un rapido recap. Qui trovate il nostro editoriale, utile per comprendere le dinamiche iniziali relative ai contrasti tra la casa cinese e il governo USA. Per quanto riguarda invece i fatti più recenti, nonostante non sia stato rieletto l'attuale Presidente Trump è riuscito a sferrare un ennesimo colpo all'azienda asiatica, rinnovando il ban fino al prossimo 11 gennaio 2021. Non si tratta solo di un rinnovamento, ma ora né le aziende né i privati potranno possedere azioni finanziarie di quelle società che vengono ritenute collegate all'Esercito di Liberazione Popolare, Huawei compresa.

Le cose potrebbero cambiare dal 20 gennaio, con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca. Il futuro Presidente dovrebbe riportare ordine nella gestione della politica estera con una linea decisamente più morbida e meno ossessiva nei confronti dei brand colpiti dal ban. Insomma, potrebbe esserci un lieto fine – qui trovate un'analisi molto più approfondita – ma forse solo a metà: i giganteschi investimenti di Huawei per i propri Mobile Services ed AppGallery hanno di certo un peso, per non parlare poi di HarmonyOS, novità che potrebbe rivelarsi come uno dei più grandi stravolgimenti del settore mobile degli ultimi anni.

Insomma, forse il colosso cinese è davvero intenzionato alla pace con Google ma non è detto che questa pace significhi necessariamente un ritorno allo status quo. Huawei potrebbe continuare a puntare sui propri servizi, senza disdegnare quelli di Google ma comunque puntando verso la totale indipendenza.

Che cosa significa la vendita di Honor?

Il concetto di indipendenza è fondamentale per comprendere quelle che potrebbero essere le motivazioni della vendita di Honor. L'essere indipendente dalle realtà statunitensi costa e ovviamente cedere il sub-brand (ricordiamolo ancora una volta: uno dei più fiorenti del panorama mobile) ha generato di certo un capitale non da poco. La cifra non è nota, ma si vocifera di circa 12 miliardi di euro.

Ma ovviamente oltre all'indipendenza di Huawei potrebbe esserci anche un motivo legato più strettamente ad Honor. L'ex sub-brand, infatti, ha ricevuto lo stesso trattamento della casa madre: non è mai stata menzionata dalla Entity List del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, ma ovviamente il suo rapporto con Huawei ha chiuso molte porte. Anche Honor ha dovuto rinunciare ai servizi Google sugli ultimi modelli ma ora le cose potrebbero cambiare grazie alla vendita alla società Shenzen Zhixin New Information Technology (un consorzio di oltre 30 membri).

I servizi Google torneranno a bordo degli smartphone Honor?

E da qui si arriva alla domanda importante: vedremo un ritorno dei servizi Google sugli smartphone Honor? La realtà che ha acquisito il marchio ha riferito che non ci sarà alcun impatto sulla produzione e che verranno mantenuti tutti i 7.000 dipendenti: insomma, il brand continuerà a muoversi come ha sempre fatto (a meno di clamorosi colpi di scena). Gli account social resteranno gli stessi e la Magic UI continuerà ad andare avanti. Lo stesso vale anche per i servizi post-vendita dei modelli in commercio e di quelli precedenti.

Honor continuerà quindi a fare smartphone ed sì, esiste la possibilità di un ritorno dei servizi di Google. Come riportato poco sopra è Huawei a far parte della lista delle aziende bannate dal governo USA. Ora il colosso cinese non detiene alcuna partecipazione nella nuova società di Honor. Comunque specifichiamo che non vi è ancora un annuncio ufficiale e probabilmente bisognerà far passare questo periodo di transizione. Poi arriverà quello delle trattative (se arriverà) ma ci sono buone probabilità che i futuri smartphone di Honor possano rivedere i servizi di Big G.

L'unico rischio è rappresentato dall'allargamento della lista di aziende colpite dal ban: se Honor entrerà a far parte dell'Entity List, allora continuerà a subire il medesimo destino di Huawei. Ormai è chiaro: si giocherà tutto a gennaio quando Biden metterà piede alla Casa Bianca e fino ad allora ci saranno sempre rischi per il brand cinese.

