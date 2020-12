Xiaomi interrompe il programma MIUI 12 Beta: ecco il perché

Sappiamo che siete in tanti a seguire il nostro articolo periodico in cui potete trovare l'ultima versione della MIUI 12 Beta di Xiaomi. Di conseguenza, potreste esservi accorti che da qualche giorno non vi è più notizia su eventuali nuove release software. L'ultimo aggiornamento disponibile risale a una settimana fa, ovvero la Beta in versione 20.12.9/10. Da allora è calato il silenzio sull'iniziativa che permette agli utenti Xiaomi di testare in anteprima i nuovi firmware e relative novità implementate.

Vi è scomparso l’aggiornamento alla MIUI 12? Ecco il motivo

La MIUI 12 Beta va in vacanza, in vista del prossimo major update di Xiaomi

A dire il vero, il team di sviluppatori Xiaomi ha ben specificato pubblicamente il perché per la MIUI 12 Beta sia stato preso un periodo di pausa. Ecco quanto troviamo riportato nel changelog dell'ultima versione rilasciata:

“Per dare il benvenuto al rilascio della MIUI 12.5, la versione sarà sospesa per un periodo di tempo a partire dalla prossima settimana il 12.14, crediamo che qualcosa di bello stia per accadere.“

Avete capito bene, è tutta “colpa”, o forse dovremmo dire merito, della MIUI 12.5. Xiaomi sta alacremente lavorando allo sviluppo del prossimo major update, anche se in realtà è più considerabile un aggiornamento intermedio. Le vere novità arriveranno con la MIUI 13, di cui si è già vociferato delle features introdotte e della lista di modelli compatibili.

A partire dallo scorso 14 dicembre, quindi, il programma MIUI 12 Beta è stato messo in standby fino a data da destinarsi. Per il momento non è stato riferito quando riprenderà, ma probabilmente ne sapremo di più con l'ufficialità della MIUI 12.5, la quale dovrebbe risolvere alcuni problemi sugli smartphone Xiaomi. Se proprio non voleste attendere, vi ricordiamo che il team Xiaomi.eu vi permette di testare in salsa occidentale le ultime ROM Beta.

