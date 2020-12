Buone notizie per gli utenti vivo nel Belpaese. La politica degli aggiornamenti per gli smartphone arrivati in Europa e nel nostro paese è stata rispettata come da copione. Infatti, vivo Y70, mid-range del brand che abbiamo recensito, ha iniziato a ricevere l'aggiornamento ad Android 11 Stabile in Italia, seguendo X51 5G dopo pochi giorni.

vivo Y70: ecco tutte le novità dell'aggiornamento ad Android 11 Stabile in Italia

Quali sono le novità che riceviamo in questo nuovo update? Se diamo uno sguardo al changelog rev 36.7.14 dell'aggiornamento ad Android 11 per vivo Y70 in italia, abbiamo da subito la Cronologia delle Notifiche, così da poter controllare quelle precedenti. Inoltre, introdotta la possibilità di settare Chat Prioritarie al fine di bloccare in alto nella barra le notifiche relative a queste ultime.

Sempre relativo alla Chat, Y70 ottiene la possibilità di rendere le notifiche delle stesse in bolle fluttuanti che una volta toccate aprono direttamente la conversazione. Inoltre, è possibile settare la forma delle notifiche dalle Impostazioni.

Attualmente, l'aggiornamento per Y70 ad Android 11 Stabile è in roll out nel nostro paese e dovrebbe arrivare nelle prossime ore su tutti i dispositivi interessati.

