Nelle ultime settimane non si fa che parlare, nel settore della tecnologia, dei nuovi top gamma 2021. Soprattutto grazie al nuovo processore di fascia alta Qualcomm. Infatti Snapdragon 888, che alimenterà i prossimi top Xiaomi, OPPO, OnePlus e altri, porterà in dote un'autonomia e consumi che non si vedevano da Snapdragon 835, con tante sensazioni positive in questo senso.

Snapdragon 888 come 835: tante similitudini nei consumi e l'autonomia per i top gamma Xiaomi, OPPO e OnePlus

A rivelare le buone notizie in merito al chipset Qualcomm Snapdragon 888 è il noto leaker Digital Chat Station, che spiega come sia interessante il fatto che il SoC 2021 sia in grado di supportare insieme uno smartphone con una batteria da 4500 mAh ed un display QHD+ a 120 Hz, praticamente musica per le orecchie per Xiaomi, OnePlus e OPPO e per i propri top gamma, soprattutto nei consumi.

Infatti, questo è dovuto alla grande ottimizzazione che il chipset ha in sé, che permette di ottenere numeri importanti in termini di autonomia e consumo energetico. E questo, almeno nei numeri, sembra ricordare l'ottimo risultato che ottennero OnePlus 5, Xiaomi Mi 6 e altri smartphone con lo stesso SoC.

Quindi, non ci resta che attendere l'arrivo di Mi 11, Find X3 Pro e OnePlus in versione 9 per vedere quanto potenti riusciranno ad essere senza però consumare uno sproposito e quindi rendersi ultra-competitivi.

