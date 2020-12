Vi è scomparso l’aggiornamento alla MIUI 12? Ecco il motivo

Lo sviluppo e la diffusione della MIUI 12 è uno degli elementi contraddistintivi dell'operato del comparto software di Xiaomi. Contrariamente a quanto avviene con la quasi totalità degli altri produttori, l'azienda è solita offrire le proprie ROM in varie forme e modalità. Dal punto di vista positivo, ciò le rende estremamente flessibili, specialmente per coloro che sono pratici dello “smanettamento” col software. D'altro canto, può accadere che questa varietà crei una certa confusione con gli utenti meno pratici dell'argomento.

LEGGI ANCHE:

MIUI 12.5 ufficiale: tutte le novità e modelli che la riceveranno

Sugli smartphone Xiaomi appare e scompare l'aggiornamento della MIUI 12, ma c'è un motivo

Per esempio, in questi mesi si sono moltiplicati i casi di utenti Xiaomi che hanno ricevuto la notifica di roll-out dell'aggiornamento alla MIUI 12. Salvo scoprire poco dopo che l'update non era più disponibile: come mai? Vediamo di fare chiarezza su questo strano fenomeno.

Ogni ROM MIUI, che sia la 12 o meno, attraversa varie fasi sugli smartphone Xiaomi. Ve l'abbiamo già illustrate in questo articolo dedicato, nel quale abbiamo ripercorso tutti gli step affinché una ROM embrionale diventi definitiva e pubblica per tutti. Da qualche tempo a questa parte si è aggiunto un nuovo step a quelli già esistenti, denominato Stable Beta. Come potete già intuire dal nome, si tratta di un passaggio intermedio che segna un ulteriore step graduale.

Nel momento in cui una ROM è stata testata internamente mediante il programma MIUI 12 Beta, arriva il momento del suo rilascio pubblico. Ma prima che ciò abbia inizio, Xiaomi ha deciso di creare questa nuova fase: sostanzialmente sono ROM stabili, ma che vengono rilasciate ad una stretta cerchia di utenti. Questo per testarle su più ampia scala e, nel caso vengano rilevati errori considerevoli, interromperne il roll-out e rimandarlo dopo i dovuti controlli.

Ecco, quindi, che ci ricolleghiamo al problema succitato. Se avete ricevuto la notifica dell'aggiornamento alla MIUI 12 ma è successivamente scomparso, i motivi sono fondamentalmente due. O non siete riusciti a rientrare nella limitata cerchia di utenti della ROM Stable Beta di cui siete stati notificati, oppure è stata ritirata a causa degli eventuali problemi riscontrati. Detto questo, vi ricordiamo che potete usufruire in anticipo delle novità con il progetto Xiaomi.eu, sia Stabile che Beta.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu