La lampada da scrivania Huawei è l’ennesimo gadget anti-Xiaomi

Quando si pensa alla domotica e ai prodotti per la casa, Xiaomi è il nome che ci viene subito in mente. Grazie anche allo sconfinato ecosistema generato tramite la piattaforma di crowdfunding YouPin, la società può annoverare una lista di gadget pressoché infinita. Ma a quanto pare Huawei vuole dire la propria, come dimostrano i nuovi prodotti che stanno venendo presentati di recente. Dopo il purificatore d'aria, infatti, abbiamo una nuova lampada da scrivania che non può che ricordare i prodotti della rivale asiatica.

Huawei lancia una nuova lampada da scrivania per arredare la propria casa

Vuoi il colore bianco, vuoi le linee minimali, la lampada da scrivania presentata da Huawei potrebbe essere benissimo scambiata per un dispositivo di Xiaomi. Ma a parte questo, si chiama Darren Smart Table Lamp 2i e non è la prima del suo tipo che Huawei ha immesso sul mercato. Fa parte della linea Smart Selection ed è realizzata in collaborazione con l'azienda di terze parti Jiangsu Dalun Electronics.

Integra una lampada ad alta resa cromatica, con indice Ra95, regolabile tramite il pannello touch su tre livelli oppure in maniera più fine (dall'1% al 100%) con l'app HiLink. È stata prodotta con in mente la salvaguardia della vista, con una luce blu 4000k a bassa radiazione RG0 ed un filtro ad alta capacità per evitare ondulazioni fastidiose. Inoltre, un'innovativa tecnologia di emissione laterale produce una luce uniforme che elimina il rischio di rimanerne abbagliati.

Oltre a poter essere utilizzata come luce di cortesia notturna, può essere comandata mediante controlli vocali, interazione con schermi smart, speaker e assistente vocale Huawei. Viene venduta sullo store cinese Vmall al prezzo di 12€, pari a 99 yuan di listino.

