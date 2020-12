Uno dei partner più conosciuti di Xiaomi, o meglio della sua catena ecologica, è senza dubbio ZIMI, brand famoso per i suoi power bank molto potenti. Stavolta però, ZMI lancerà un prodotto diverso rispetto agli standard e lancerà le prime cuffie (auricolari wireless) TWS ANC, in un evento in programma tra qualche giorno.

Aggiornamento 11/12: Dopo essere arrivate in ottobre sul mercato cinese, le ZMI (ZIMI) PurPods Pro si affacciano all'Occidente arrivano su AliExpress. Trovate i dettagli ed il box con codice sconto in fondo all'articolo.

ZMI (ZIMI): le cuffie TWS ANC avranno un suono di alta qualità

Il fatto che ZMI voglia lanciare degli auricolari wireless non è propriamente una novità visto che il brand aveva dato degli indizi già in luglio su Weibo, ma di concreto in seguito c'è stato poco, fino agli ultimi giorni, dove è stato annunciato che verranno presentate durante un evento a Nanchino il prossimo 15 ottobre 2020. I poster pubblicati sul profilo di ZIMI hanno già dato inoltre indizi importanti sul design del prodotto, bianco e probabilmente molto minimale, che deve solo essere presentato.

Secondo quanto riportano gli esperti del settore, la qualità audio delle cuffie TWS ANC di ZMI è davvero alta, come anche quella della cancellazione del rumore. In più, supporteranno anche l'assistente vocale. Insomma, l'attesa per questi nuovi auricolari wireless di ZIMI (ZMI) non passa inosservata tra gli utenti di Weibo. Non ci resta che attendere la data fatidica di presentazione, per conoscere anche il prezzo di questi indossabili.

ZMI PurPods Pro ufficiali | Specifiche, prezzo e uscita | Aggiornamento 16/10

Dopo averle annunciate in anteprima su Weibo, ZMI (ZIMI)- nell'evento delle scorse ore dove è arrivato anche l'originale power bank con porta HDMI – ha portato sul mercato le sue prime cuffie TWS ANC PurPods Pro. Questi auricolari Bluetooth saranno dotati di doppia cancellazione attiva del rumore ANC, con profondità di riduzione del rumore fino a 35 dB. Inoltre, supportano la riduzione durante le chiamate 3MIC, con tecnologia Speech + FF + FB.

In più, le ZMI PurPods Pro sono dotate della tecnologia autoadattiva EQsmart che equalizza automaticamente le cuffie, sia mentre si ascolta musica, sia quando si gioca. Supportano il nuovo Bluetooth 5.2. Quanto alla batteria, esse garantiscono un'autonomia molto alta, di 8 ore in riproduzione con ANC ibrido, 7 ore con ANC totale e 10 ore in riproduzione musicale.

Le nuove cuffie TWS ZMI (ZIMI) PurPods Pro arriveranno molto a breve, ed hanno un prezzo di lancio di 399 yuan, circa 50 €.

Le ZMI (ZIMI) PurPods Pro arrivano su AliExpress | 11/12

Dopo essere state presentate dal brand su Weibo nel mese di ottobre, le prime cuffie TWS di ZIMI, le ZMI PurPods Pro arrivano finalmente in Occidente su AliExpress ad un prezzo molto vicino a quello ufficiale in Cina. Infatti, è possibile acquistarle a 52.20 € con codice sconto, che per un auricolare wireless ANC è davvero ottimo.

