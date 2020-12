Sempre più lavoro in mobilità, sempre più mezzi di lavoro portatili. Ovunque si vada, oggi è facile utilizzare un notebook o un tablet. A volte però, bisogna anche munirsi di accessori, come cavi e memorie. E con i notebook sempre meno muniti di porte, un HUB USB è l'ideale, ma se fosse come il supporto UGREEN X-Kit, attualmente su Indiegogo in crowdfunding, che unisce entrambe le cose ad un prezzo giusto?

UGREEN X-Kit: supporto notebook con HUB USB 5-in-1 integrato e facile da trasportare

Come si presenta quindi questo utile accessorio? Il supporto per notebook con HUB USB UGREEN X-Kit è davvero un prodotto completo: è portatile, compatto, ma soprattutto ha ben 5 porte di vario genere. Infatti, sono presenti 2 porte USB 3.0, una porta HDMI, una porta TF/SD Card ed una Type-C.

L'accessorio UGREEN essere adattabile in ogni situazione di produttività: che sia in casa, che sia in giro o che sia in ufficio, in quanto agevola la connessione ad un monitor o ad altre piattaforme compatibili. Molto comodo il fatto che ci sta benissimo anche un tablet, specie con iPad, che è pensato anche per questo tipo di utilizzo.

Il supporto per notebook HUB USB UGREEN X-Kit è attualmente in vendita in crowdfunding su Indiegogo al prezzo di partenza di 40 €, con il pacchetto base, di cui vi lasciamo il link. Le spedizioni partiranno da febbraio 2021, ma non è escluso che arrivi presto su Amazon.

