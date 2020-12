A breve si terrà l'evento di presentazione che non vedrà come unico protagonista Xiaomi Mi 11, ma anche la MIUI 12.5. Un keynote che si prospetta con moltissima carne al fuoco, se si considera che solitamente a questi eventi ci sono anche nuovi accessori di vario genere. C'è molta curiosità attorno a quella che sarà la nuova release dell'interfaccia proprietaria, ponendosi a cavallo con il futuro major update che sarà quello della MIUI 13.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi: ecco come avere i due nuovi Super Wallpaper

Xiaomi Mi 11 è prossimo all'uscita e sarà presentato con la nuova MIUI 12.5

A questo punto l'attenzione è tutta rivolta verso il 28 dicembre, una giornata di fuoco in cui scopriremo tutto quello che c'è da sapere su Xiaomi Mi 11 e MIUI 12.5. L'hype è ovviamente tutto per i nuovi top di gamma, con i teaser che ci fanno prospettare uno smartphone che punterà molto sulla qualità fotografica. Dei nuovi smartphone (dovrebbero esserci anche Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra) sappiamo già moltissimo, compresi i presunti prezzi di vendita.

E della MIUI 12.5, invece, cosa sappiamo? Trattandosi di una release intermedia, le novità portate sul banco dovrebbero essere ereditate dalle ultime versioni delle ROM Beta: le trovate elencate nell'articolo dedicato. Stando alle dichiarazioni dell'azienda, il team di sviluppo ha anche lavorato per risolvere due problemi fastidiosi per gli utenti e per migliorare due elementi importanti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu