Conosciamo bene, forse benissimo, HiSense come colosso nel settore smart TV e condizionatori. Ma il brand ha anche una divisione smartphone, che si contraddistingue per modelli dotati di un display e-Ink, come il nuovo A7, il primo 5G con tale tecnologia e specifiche da medio-gamma.

HiSense A7 5G: tutto quello che sappiamo su specifiche, prezzo e uscita dello smartphon e-Ink

Design e specifiche

Se guardassimo solo al design dell'HiSense A7 5G, ci sembrerebbe quasi anacronistico. Eppure, lo smartphone è dotato di un display molto particolare che pare necessiti di una configurazione più standard, cioè quello e-Ink da 6.7″ (1800 x 900 pixel), seppure le specifiche hanno una configurazione più “attuale”. Infatti, il chipset dovrebbe essere un MediaTek Dimensity 700, mentre per la memoria abbiamo dai 4 agli 8 GB di RAM, mentre per lo storage partiamo dai 64 e finiamo ai 256 GB.

Quanto alla batteria, è presente un modulo da 4590 mAh, quindi si prospetta una durata davvero enorme. Non ci sono ancora informazioni sulla fotocamera singola posteriore, che verrà rivelata nella giornata di domani, 22 dicembre 2020. Stessa cosa per la selfie camera.

HiSense A7 5G – Prezzo e disponibilità

HiSense A7 5G con display e-Ink sarà presentato domani 22 dicembre 2020, come già citato sopra, dove conosceremo il resto della scheda tecnica ed il prezzo di listino per il mercato cinese. Difficile vederlo in Occidente, ma mai dire mai.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu