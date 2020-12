Ora che la compagnia cinese ha finalmente ufficializzato i primi dettagli sul prossimo top di gamma, ecco che le indiscrezioni e le conferme ufficiali si fanno più intense. Abbiamo parlato parecchio dei nuovi modelli e se volete saperne di più, qui trovate il nostro articolo dedicato (con leak e dettagli dall'azienda). In questa sede ci occupiamo invece di mettere a fuoco alcuni aspetti del device: quanto costa Xiaomi Mi 11 e quando esce in Cina e in Italia? Sono previsti aumenti di prezzo? Dove sarà possibile comprare il dispositivo ed il fratello maggiore Pro?

Quanto costa Xiaomi Mi 11 e quando esce: spuntano le prime indiscrezioni sul prezzo di vendita

Partiamo subito con il dato più importante e l'unica certezza: quando esce Xiaomi Mi 11 ed il fratello maggiore Pro. Poche ore fa la compagnia di Lei Jun ha svelato la data di presentazione dei top di gamma, fissata per il 28 dicembre 2020. L'evento si terrà ovviamente in Cina, alle ora 19:30 locali (12:30 in Italia). Ma quanto arriverà in Europa e nel nostro paese?

Purtroppo non è ancora possibile rispondere a questa domanda con certezza. Tuttavia, basandoci sullo stacco temporale tra Mi 10 in Cina e in Italia potremmo ipotizzare una versione internazionale di Mi 11 già nel corso del mese di gennaio. In fondo la stessa Xiaomi ha anticipato i tempi rispetto al solito, quindi non vediamo perché non dovrebbe anticipare anche per il mercato globale.

L'altra questione spinosa riguarda il prezzo: quanto costa Xiaomi Mi 11? E il modello Pro? Sono previsti aumenti? Purtroppo anche qui siamo nel campo delle ipotesi ma su questi siamo d'accordo un po' tutti, in linea anche con alcune frasi dette dal leaker DigitalChatStation, figura molto importante quando si parla di indiscrezioni sul mondo tech. Non è da escludere un aumento del prezzo per i prossimi flagship e le prime indiscrezioni ne sono la prova.

Si tratta solo di un leak, da non prendere in senso assoluto, ma ci parla di un prezzo di partenza di 4.500 yuan (circa 562€ al cambio attuale) per Xiaomi Mi 11 da 8/128 GB. Dovremmo avere poi anche altre due versioni, da 8/256 GB e 12/256 GB: in questo caso il prezzo salirebbe a 4.800 e 5.200 yuan, circa 599€ e 649€ al cambio. Ripetiamo ancora una volta che si tratta di cifre in cerca di una conferma, quindi alla stregua di semplici rumor.

Comunque, per fare un parallelo, di seguito trovate il prezzo di vendita in Cina di Xiaomi Mi 10:

8/128 GB: 3999 yuan

8/256 GB: 4299 yuan

12/256 GB: 4699 yuan

Ebbene ecco che il tanto chiacchierato aumento è sotto i nostri occhi: ma sarà davvero così? Prima di dare tutto per certo aspettiamo ulteriori leak ma soprattutto la conferma da parte di Xiaomi. Per rinfrescarvi la memoria vi segnaliamo anche i prezzi di lancio in Italia (per Mi 10), ovvero 799.99€ (8/128 GB) e 899.99€ (8/256 GB).

Dove comprare Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro

Con il lancio il 28 dicembre è molto probabile che i preordini in Cina partano il giorno seguente o comunque nel corso di quelli successivi. Non è da escludere che la commercializzazione vera e propria parta dai primi di gennaio 2021, ma non vi sarà certezza fino al termine dell'evento di lancio. Come di consueto vi terremo aggiornati su qualsiasi dettaglio, anche per quanto riguarda dove comprare Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro.

Quali sono i principali store cinesi?

Ovviamente le prime offerte lampo ed i coupon saranno pubblicati sui nostri canali Telegram dedicati ai principali store cinesi.

Seguiteci in modo da non perdere nessuna offerta ma comunque non temete: non appena i prossimi flagship arriveranno sugli store (insieme alle promo) provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

