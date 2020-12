Sebbene siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, in queste settimane stanno iniziando a concretizzarsi i primi indizi su Xiaomi Mi 11. Anche nel 2021 quello di Xiaomi dovrebbe essere uno dei primissimi top di gamma dell'annata, affiancato dalla serie Samsung Galaxy S21. Per questo ci apprestiamo a scoprire cos'ha in serbo la compagnia di Lei Jun, con tutti i rumor e leak finora pubblicati in rete dagli insider di settore: ecco che cosa sappiamo su specifiche, design, prezzo e uscita di Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro.

Aggiornamento 5/12: da un video ufficiale di presentazione di Lei Jun, possiamo scorgere quello che potrebbe essere proprio Xiaomi Mi 11, che potrebbe aver confermato la selfie camera punch-hole al centro ed il display Quad Curved. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Design e display”.

Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro: tutto quello che sappiamo su specifiche, prezzo e uscita

Design e display | Aggiornamento 5/12

Sulle linee estetiche che dovrebbero essere adottate su Xiaomi Mi 11 ci sono state varie ipotesi, più o meno fantasiose, come in questo primo concept. Spostandosi su teorie più concrete, una foto comparsa in rete ritrarrebbe Mi 11 ed un possibile Mi 11 Pro a fianco. La differenza non è nelle dimensioni, pressoché invariate, quanto nello schermo, con un pannello curvo sul modello Pro. Tuttavia, delle indiscrezioni successive smentirebbero questo rumor, specificando che quelli in foto sarebbero invece vivo X60 e X60 Pro.

Nonostante ciò, ulteriori voci darebbero per certe le curvature di Mi 11. Per l'esattezza, il top di gamma 2021 di Xiaomi sarebbe dotato di un pannello quad-curved, similarmente a quanto visto con gli ultimi flagship Huawei. Il dato più certo è la presenza di uno schermo forato, necessario per ospitare la selfie camera. Si vocifera che Xiaomi possa adottare la fotocamera sotto allo schermo, ma è ancora presto per dirlo.

The high-end version of the engineering machine determines the single-hole curved screen in the upper left corner of the qhd+120hz, with a little curvature on the top and bottom, and the arc is not as large as the p40 pro. The aperture refers to what I said before, and .. (1/2) — Digital Chat Station (@StationChat) November 16, 2020

Il leaker DigitalChatStation torna nuovamente a parlare di un nuovo di display. Anche se non viene fatta menzione esplicita dei modelli interessati, si punta il dito in direzione di Xiaomi Mi 11, o almeno della sua controparte Pro. Il flagship, infatti, avrebbe dalla sua un pannello con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz, una soluzione di tutto rispetto e di certo un salto in avanti rispetto all'attuale Mi 10 Pro.

L'insider torna a sottolineare ancora una volta che il display avrà i bordi curvi, ma meno accentuati rispetto ad un rivale del calibro di Huawei P40 Pro (citato esplicitamente). Questo dettaglio non sembra andare in contrasto con quanto riportato poco sopra: il leak precedente, infatti, parla di un top di gamma con display curvo su quattro lati, senza fare menzione al grado di curvatura.

Intanto l'insider ci mostra anche alcune novità che sarebbero emerse dalla MIUI 12 beta (in versione chiusa). Queste riguarderebbero altri dettagli in merito al display di Xiaomi Mi 11 (o Mi 11 Pro), che dovrebbe avere dalla sua un chip dedicato esclusivamente al miglioramento dell'esperienza visiva. Infatti sembra che il top di gamma (o sarebbe meglio parlare al plurale) avrà dalla sua il supporto alla tecnologia MEMC, l'AI HDR per migliorare in tempo reale i contenuti SDR e la super risoluzione per i video. Insomma, tutte caratteristiche che necessiterebbero di un chip dedicato.

Sempre dalla MIUI 12 basata su Android 11 arrivano altri dettagli in merito al display, presumibilmente quello di Xiaomi Mi 11 Pro e stavolta offerti gentilmente dal team di XDA. Dal software sono emerse le stringhe che vedete in alto, con riferimento ad un pannello con risoluzione Quad HD (ossia 3200 x 1440 pixel); inoltre viene riportata la presenza di una modalità per risparmiare batteria, in grado di modificare automaticamente la risoluzione per diminuire i consumi.

Al momento nessuno smartphone di Xiaomi è dotato di un pannello QHD+, ergo è facile immaginare che questa impostazione sia dedicata ai prossimi flagship (o almeno al maggiore di essi).

Il leaker Ice Universe sottolinea ancora una volta che lo Xiaomi Mi 11 avrà dalla sua un pannello Quad Curved e ci mostra quella che dovrebbe essere una pellicola protettiva dedicata al flagship. Quello che salta subito all'occhio – altro che i quattro bordi curvi – è la totale assenza di un foro o un notch per la selfie camera. Dato che ormai la parentesi pop-up è passata… avremo a che fare una soluzione integrata sotto al display?

Al momento ci sono delle incertezze al riguardo: si vocifera infatti che dall'immagine sia stato “cancellato” il punch hole. Non ci resta che attendere altri dettagli o scatti dedicati al design del dispositivo.

Dopo tutte le indiscrezioni arrivate in merito al pannello utilizzato per il prossimo Xiaomi Mi 11, da un video ufficiale postato da Lei Jun su Weibo potremmo avere la conferma sia sul display, sia sul punch-hole in cui alloggia la fotocamera selfie. Questo è visibile sia in versione “live”, sia nella grafica alla fine del video stesso, che era incentrato però sull'AI dello Snapdragon 888.

Insomma, Xiaomi sta giocando sicuramente al gioco del “vedo-non vedo” con il suo flagship per il 2021, ma è chiaro che sta iniziando a delinearsi una certa idea di come dovrebbe essere uno tra i più potenti top gamma della prossima tornata.

Hardware

È praticamente scontato che Xiaomi Mi 11 sarà mosso dall'ultima soluzione top di casa Qualcomm e infatti una dichiarazione ufficiale non ha tardato ad arrivare. Il prossimo flagship del brand cinese sarà mosso dallo Snapdragon 888, anzi sarà il primo dispositivo a montare questo chipset.

Realizzato con processo produttivo a 5 nm, dovrebbe integrare una rinnovata CPU dotata di una struttura potenziata- un modulo octa-core Kryo 680 – formata da un nuovo core Cortex-X1 da 2,84 GHz, coadiuvato da 3 core Cortex-A78 da 2,42 GHz e 4 core Cortex-A55 ad 1,8 GHz. A parlarci della potenza fornita ci pensano anche i primi benchmark comparsi in rete.

La gestione grafica, invece, sarebbe affidata alla GPU Adreno 660. Lato memorie potremmo nuovamente trovare 8/128 GB come taglio di partenza per il modello base. Oltre all'ovvia connettività 5G, ci aspettiamo una batteria da almeno 4.500 mAh con una ricarica rapida da minimo 30W, fino ai 120W per i modelli più pregiati.

Benchmark

Al momento non abbiamo ancora una conferma, ma il top di gamma di Xiaomi potrebbe essere stato avvistato su Geekbench. In altro trovate i primi benchmark, con i relativi punteggi: il dispositivo avrà dalla sua il chipset Snapdragon 888 (prima conosciuto come 875), mentre per maggiori dettagli, qui trovate l'articolo dedicato. Non appena emergeranno nuovi, presunti benchmark provvederemo ad aggiungerli ed approfondire le info sulle specifiche riportate.

Fotocamera

Come ogni top di gamma, verrà data una certa importanza al comparto fotografico di Xiaomi Mi 11. Secondo i leak di DigitalChatStation, sembra che la risoluzione del sensore principale sia di 50 MP ma forse adattato tramite tecnologia Pixel Binning. Secondo Mishaal Rahman di XDA, sarebbe un'unità da 108 MP. Inoltre, il leaker riferisce un dettaglio analogo sul teleobiettivo: si tratterebbe di un modulo da 12 MP con Pixel 4-in-1 (quindi da 48 MP) in grado di offrire uno zoom 30x.

This isn't really surprising info so I never bothered posting it before, but.. Mi 11 is likely "venus" w/ model name "K2." Of course, it has the Snapdragon 875, as well as a curved screen, 3 cameras (main 108MP), up to 30X zoom, ultra-wide that doubles for macros (H/T @DeicPro) — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 18, 2020

Altri rumors parlano del sensore grandangolare, su cui Xiaomi sarebbe pronta a puntare molto. Il flagship sarebbe dotato di un inedito sensore da record da 48 MP dotato di pixel da 0.8 μm, in grado di svolgere anche la funzione di macro. Un'altra novità per foto e video sarebbe nella migliorata stabilizzazione OIS, anche se non vengono dati dettagli specifici. Siamo curiosi di scoprire se ci sarà un erede spirituale di Mi 10 Ultra, uno dei migliori camera phone secondo DxOMark.

Nome in codice, Xiaomi Venus

Ultimamente in rete hanno cominciato a fare capolino varie indiscrezioni in merito ad un dispositivo Xiaomi dal nome in codice Venus o K2. Secondo le ultime novità dovrebbe trattarsi proprio dello Xiaomi Mi 11 ma ovviamente restiamo come sempre in attesa di ulteriori conferme. Se volete saperne di più su Venus, qui trovate il nostro articolo dedicato (con i vari dettagli emersi).

Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro: indiscrezioni su prezzo e data di uscita | Aggiornamento 3/12

Mi 11 (tentatively named) has been sent to the Internet for filing, and it is estimated that it will be announced next month, and the production capacity will start to climb [吃瓜] — Digital Chat Station (@StationChat) November 30, 2020

Rispetto al 2020, il prossimo lancio dello Snapdragon 888 dovrebbe favorire un esordio anticipato della serie Xiaomi Mi 11. Si vocifera che già a gennaio 2021 possa avere luogo il lancio ufficiale, circa un mese prima rispetto a Mi 10. Si tratta solo di speculazioni, ma stavolta a intervenire al riguardo è il leaker DigitalChatStation. Si tratta di un'insider particolarmente affidabile: ovviamente non abbiamo la certezza assoluta, ma ci sono buone probabilità.

In base a quanto si legge nel suo ultimo tweet, sembra che Xiaomi sia in procinto di ricevere la certificazione di rete per il top di gamma; un dettaglio che potrebbe indicare ancora una volta come il lancio sia a stretto giro (anche se la produzione dovrà accelerare le cose). Infine lo stesso leaker getta un grosso amo, gettandoci nell'incertezza anche per quanto riguarda il nome del flagship.

Exclusive: Xiaomi Mi 11, the first mobile phone with Snapdragon 888, will be released at the end of December, with a four-curved screen design, which is its protective film. pic.twitter.com/fYbWq8tSUB — Ice universe (@UniverseIce) December 3, 2020

A proposito dell'uscita dello Xiaomi Mi 11 è intervenuto anche il leaker Ice Universe, stavolta con un dettaglio più preciso: il top di gamma sarà presentato alla fine di dicembre, in netto anticipo sui tempi. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere ulteriori dettagli, o magari una conferma ufficiale!

