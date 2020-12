L'igiene personale è un momento fondamentale della giornata. Negli ultimi tempi dunque, molti accessori che utilizzavamo in questo senso sono diventati smart, come il nuovo pulisci orecchie Bebird Note 3, che arriva su Xiaomi YouPin ad un prezzo interessante.

Il pulisci orecchie smart Bebird Note 3 da Xiaomi YouPin rende lo smartphone uno specchio

Il pulisci orecchie smart Bebird Note 3 arrivato su Xiaomi YouPin è molto simile nel design dei suoi predecessori, sebbene abbia una struttura hardware più avanzata, con un chip personalizzato di fascia alta ma anche un sistema endoscopico, che permette una pulizia più profonda.

Nel dettaglio, l'endoscopio ha un campo visivo di 75°, con una profondità di campo dell'obiettivo integrato dai 12 ai 30 mm ed una lunghezza focale dell'obiettivo di 14 mm. In più, è presente un giroscopio a 6 assi, in modo da tenere l'immagine stabile durante la visualizzazione su smartphone. Questo perché, grazie all'applicazione dedicata, è possibile vedere come procede la pulizia.

Presente nella confezione la base di ricarica, molto elegante, sono presenti varie palette dedicate alla pulizia dell'orecchio in modo dettagliato.

Prezzo e disponibilità

Attualmente il pulisci orecchie smart Bebird Note 3 è disponibile in crowdfunding su Xiaomi YouPin al prezzo al cambio di circa 24€, che per un prodotto del genere sono ben inquadrati. Come molti altri prodotti Bebird, è molto probabile arrivino su AliExpress.

