HiSense presenta il primo telefono E-Ink a colori al CES 2020

HiSense si è contraddistinta di recente per la produzione di dispositivi che non fanno rimpiangere la dipartita di YotaPhone. L'azienda ha dimostrato in più di un'occasione il proprio know-how nella produzione di prodotti con pannelli e-ink, strizzando l'occhio a chi è abituato al mondo degli e-reader. Basti ricordarsi di HiSense A5 e A6L, lanciati a fine 2019, con specifiche mid-range ma puntando tutto sull'autonomia. Il difetto di avere un pannello del genere è quello di doversi limitare all'utilizzo di tonalità bianche e nere. Almeno fino ad oggi, visto che la novità mostrata da HiSense al CES 2020 cambia tutto.

HiSense mostra i muscoli con il primo pannello e-ink a colori

Esteriormente è praticamente un HiSense A5, visto che la scocca è stata sfruttata per implementare un nuovo pannello e-ink a colori. Ma non solo: questa tecnologia permette allo schermo di poter godere di un refresh rate più elevato, anche se non è stato specificata di quale frequenza si tratti. Probabilmente si tratta di una frequenza vicina se non equivalente ai 60 Hz standard degli smartphone con display canonico. Inoltre, questo tipo di pannello ha una visualizzazione dei contenuti che affatica meno la vista.

La produzione di questa tipologia di schermi sarebbe così matura per la produzione su larga scala, per quanto le vendite di HiSense non siano fra le maggiori nel mercato. Se ne riparlerà più avanti nel 2020, forse a fine anno come accaduto per i succitati terminali.

