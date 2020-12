YAP, l’app per pagamenti online dei giovani arriva su Huawei AppGallery

A partire da oggi l'applicazione per i pagamenti mobile YAP debutta su Huawei AppGallery, lo store proprietario del colosso cinese e prima vera alternativa insieme a quelli di Google e Cupertino. AppGallery continua a crescere e ad arricchirsi di app italiane ed ora si aggiunge anche la celebre app targata Nexi e ideata per i più giovani, già disponibile al download.

Huawei AppGallery dà il benvenuto a YAP | Download

Avere YAP e utilizzare il servizio di pagamenti online è facile e veloce: basterà scaricare l'app direttamente tramite Huawei AppGallery a bordo del proprio smartphone dotato di servizi Huawei Mobile Services (tra i quali, ricordiamo, Mate 40, P40, Mate 30 Pro e non solo). In alternativa è possibile utilizzare Petal Search, il widget di ricerca che permette di effettuare un accesso rapido a tutto l'elenco di applicazioni disponibili sui device HMS.

Dopo essersi registrati, è necessario inserire i dati personali richiesti e, una volta impostata la password, si è pronti per utilizzare YAP. Nel caso di iscrizione di un minorenne è necessario che l'app venga scaricata anche dai genitori che ne devono approvare la richiesta. Alla sicurezza ci pensa la protezione offerta dalla password YAP e dal telefono.

Con i suoi 850.000 utenti, YAP ha rivoluzionato i pagamenti per i ragazzi dai 12 anni in su, rendendoli veloci, semplici e sicuri. Basta scaricare l'app per ottenere, direttamente sullo smartphone, una carta MasterCard ricaricabile, pronta per comprare online in tutto il mondo e per scambiare soldi con gli altri utenti YAP: l'ideale, per esempio, per chiedere la paghetta ai genitori e riceverla in pochi secondi direttamente sul telefono. Dall'app, inoltre, è possibile ordinare una carta fisica a 4.95€, ossia col 50% di sconto destinato esclusivamente ai clienti Huawei. La carta può essere usata in tutti i negozi collegati al circuito MasterCard, oltre 25 milioni nel mondo, e permette di aderire anche al programma Cashback di Stato. In più, ogni volta che si usa YAP si accumulano monete nel Forziere e si possono vincere buoni sconto Amazon e skin per personalizzare l'app.

YAP Android |AppGallery | Download

