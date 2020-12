MIUI 12.5 in arrivo: migliorano Control Center e finestre flottanti

Vi abbiamo avvisato che il programma di Beta Testing è stato messo in pausa in vista del rilascio della MIUI 12.5. Il team di sviluppatori di casa Xiaomi hanno affermato di volersi concentrare sul suo sviluppo. Per questo, il rilascio di nuove ROM della MIUI 12 Beta è stato messo in standby per non accavallare i lavori e focalizzarsi sulla prossima grossa novità. A dire il vero, il major update del 2021 si chiamerà MIUI 13, ma mancano ancora diversi mesi alla sua ufficializzazione e ci sarà quindi una release intermedia.

Ecco alcune delle novità che vedremo integrate da Xiaomi nella MIUI 12.5

Finora si è parlato in maniera per certi versi approssimativa delle novità che caratterizzeranno la MIUI 12.5. Mancando un vero e proprio comunicato ufficiale, finora ci siamo basati esclusivamente su ipotesi basate sulle modifiche apportate alle ultime versioni della MIUI 12 Beta. Trattandosi delle ultimissime ROM, quelle prima della pausa succitata, è altamente probabile che tali novità le ritroveremo proprio nel nuovo aggiornamento.

All'interno della MIUI 12 Beta in versione 20.12.8, per esempio, è stato inserito un nuovo sistema di finestre flottanti per le app di messaggistica. Una volta ricevuta la notifica di messaggio, si può tenere premuto su di essa e successivamente trascinarla verso il basso. Così facendo, si apre una finestra ridotta che permetterà di rispondere anche con un'altra app in esecuzione a schermo. Attualmente è una funzionalità limitata ad una ristretta cerchia di modelli: Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Redmi K30 e K30 Pro. Ma con la sua possibile integrazione nella MIUI 12.5 verrà ovviamente espansa anche ad altri.

L'altra novità che dovrebbe essere portata su MIUI 12.5 riguarda il Control Center. Con le ultime versioni delle ROM Beta è stato introdotto un nuovo toggle 5G, molto comodo per abilitare/disabilitare al volo la nuova generazione di connettività. Essendo una feature che consuma più batteria, può risultare pratico disattivarlo quando non necessario.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che c'è un articolo dedicato con tutte le novità della MIUI 12.5 ed i modelli che riceveranno l'aggiornamento.

