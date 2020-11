Piedi stanchi? Fategli un bagno di vapore con Xiaomi YouPin

Xiaoxian Smart Steam Foot Bath Z9 è il nuovo gadget su Xiaomi YouPin pensato per ridurre lo stress plantare. Prodotto in collaborazione con Zdeer, una delle molteplici aziende dell'ecosistema Xiaomi, consiste in una sorta di pediluvio. Al contrario delle macchine a cui siamo abituati, però, qua il meccanismo non si basa sul movimento dell'acqua bensì del vapore acqueo.

Su Xiaomi YouPin c'è un nuovo gadget per alleviare l'affaticamento dei piedi

Di massaggiatore visti su Xiaomi YouPin ne abbiamo visti molteplici: per collo ad impulsi, per la fascia lombare, per le gambe, persino per gli occhi. Questo si focalizza sui piedi, ma non con un sistema massaggiante, dato che il tutto è incentrato sui benefici del vapore sui piedi. Misura 347 x 355 x 360 mm, supporta un peso massimo di 4 kg ed ha un design tipico delle meccaniche incaricate di fare pediluvi.

Al suo interno c'è una vasca di riempimento che può ospitare un massimo di 900 ml di acqua, al cui interno è possibile inserire oli essenziali e per massaggi. La tecnologia di micro-pressurizzazione fa sì che bastino solo 10 secondi per produrre vapore, utile sia per riscaldarsi che per fornire una sensazione di sollievo con lo stimolo della micro-circolazione.

Specialmente nei mesi autunnali ed invernali, tenere i piedi al caldo può fare la differenza nel tenere lontani i malanni di stagione. Xiaoxian Smart Steam Foot Bath Z9 viene venduto su Xiaomi YouPin al prezzo di 51€, ovvero 399 yuan di listino.

Xiaoxian Smart Steam Foot Bath Z9 viene venduto su Xiaomi YouPin al prezzo di 51€, ovvero 399 yuan di listino.