Xiaomi ha 3 dei 10 telefoni più venduti al mondo, ma Samsung la supera

Ancora una volta, Samsung, Xiaomi ed Apple primeggiano nella top 10 contenente gli smartphone più venduti nel mondo relativa al Q3 2020. Ogni volta che si conclude un quarto di anno, aziende come Canalys stilano classifiche sulle vendite per avere una panoramica sull'andamento del mercato. Accadde lo stesso lo scorso maggio, quando proprio Canalys stilò la lista dei modelli più di successo nei primi tre mesi del 2020. In quella circostanza, l'andamento vedeva un mix fra Xiaomi, Samsung ed Apple, anche in quel caso le uniche tre aziende nella top 10.

LEGGI ANCHE:

Samsung brevetta lo smartphone del futuro: uno Xiaomi Mi MIX Alpha, ma con qualcosa in più

Il Q3 2020 premia Samsung, Apple e Xiaomi nella classifica dei telefoni più venduti al mondo

Prendendo la top 10 degli smartphone più venduti nel Q3 2020 di Canalys, si nota come a cambiare non siano i nomi, bensì gli equilibri. La classifica è sempre comandata da Apple, occupando le prime due posizioni con iPhone 11, uno dei più venduti di questi anni, ed il più recente ed “economico” iPhone SE. Le restanti posizioni vedono Samsung in vantaggio rispetto a Xiaomi, con Galaxy A21s, A11 ed A51 che siedono dal 3° al 5° posto.

Per trovare Xiaomi bisogna scendere in 6° e 7° posizione, dove Redmi Note 9/10X 4G e Redmi 9 sono i modelli di riferimento. Scendendo ancora troviamo prima Samsung Galaxy A31, poi Redmi 9A ed infine Galaxy A01 Core. Mettendo a confronto le top 10 di Q1 2020 e Q3 2020, vediamo una risalita in termini di vendite, con circa 80 milioni di unità spedite anziché le precedenti 63. Notiamo un minor distacco fra iPhone 11 e gli altri 9 modelli, ma soprattutto un boost per le casse di Samsung: di questi 80 milioni, 37 sono di Samsung, 26 di Apple e 16 di Xiaomi. Una cosa è certa: a guidare le vendite sono nuovamente i modelli più economici.

Ecco come si compone la top 10:

Apple iPhone 11 Apple iPhone SE Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A11 Samsung Galaxy A51 Redmi Note 9/10X 4G Redmi 9 Samsung Galaxy A31 Redmi 9A Samsung Galaxy A01 Core

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu