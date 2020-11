Fortunatamente il mercato dei cloni è decresciuto rispetto agli anni passati, ma questo clone di Huawei Mate 40 ha destato un minimo d'interesse. Si chiama ivvi Mate 40 e se ne parliamo è per una combinazione di specifiche tecniche ed un prezzo di vendita che lo rendono estremamente invitante. In realtà non si tratta di una copia carbone 1:1, dato che per mantenere i costi quanto più bassi possibili si è optato per un notch a goccia al posto dello schermo forato.

LEGGI ANCHE:

Cosa cambierà per Huawei con Joe Biden come presidente USA?

ivvi Mate 40 è il clone di Huawei con Snapdragon 865 ed un prezzo estremamente basso

L'altra grossa differenza fra Huawei Mate 40 ed il clone ivvi è ovviamente rappresentato dalla piattaforma hardware. Essendo un prodotto di natura quasi illegittima, è inutile dire che non ha alcun accesso alla filiera HiSilicon. Questo significa che non c'è il potente Kirin 9000, ma la sua mancanza è compensata dallo Snapdragon 865 con 5G, una soluzione più che degna per un top di gamma, specialmente se si considera il prezzo di soli 115€ (898 yuan di listino).

Un prezzo a dir poco basso, se considera che sul retro troviamo anche una penta camera da 50 MP, con lo stesso design Space Ring e la scritta “AICAMERA” che scimmiotta la dicitura Leica. Questo clone vanta anche 10 GB di RAM e 256 GB di storage ed è tutto molto dubbio, dato che non esiste nessuno smartphone con 10 GB di RAM. Inutile dire che non metteremo nessuno link alla vendita: nonostante il prezzo sia molto vantaggioso, stiamo parlando di un clone, quindi di un prodotto ai limiti dell'illegalità. Senza contare che specifiche del genere per un prezzo così basso ci suonano a dir poco strane.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu