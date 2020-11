La nostra parata di promozioni dedicate al Singles Day 11.11 continua con le offerte di Tronsmart, brand specializzato in prodotti audio divenuto ormai una garanzia quando di parla di dispositivi low budget affidabili. Andiamo a dare un'occhiata alle proposte della compagnia cinese su AliExpress, con vari sconti disponibili per la giornata dell'11 novembre.

Tronsmart Onyx Ace, Apollo Bold e T6 Mini: arrivano le offerte per il Singles Day 11.11

Caratterizzate da un design che strizza l'occhio ad Apple, le offerte di Tronsmart per il Singles Day 11.11 non possono che partire dalla cuffie TWS Onyx Ace. Un'alternativa economica alla AirPods equipaggiata con un chip Qualcomm (con supporto aptX), 6 microfoni con tecnologi cVc 8.0 e DSP, 24 ore di riproduzione (contando anche il case, ovviamente), impermeabilità IPX5 contro pioggia e sudore. Il prezzo? Solo 17€ (o 18€ per alcune colorazioni), in offerta nei giorni 11 e 12 novembre. E se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione.

Gli sconti di Tronsmart continuano con le cuffie Apollo Bold, soluzione in grado di offrire il massimo isolamento grazie alla tecnologia ANC ibrida. Gli auricolari sono caratterizzati da un design in-ear, presentano sei microfoni integrati e sono equipaggiati con chip Qualcomm QCC5124, supporto ai codec aptX, AAC, SBS. Presente il Bluetooth 5.0 e l'impermeabilità IP45. In questo caso il prezzo scende a 77€ e ci state facendo un pensierino, date un'occhiata anche alla nostra recensione.

Completa il trittico di promo in salsa Tronsmart lo speaker bluetooth T6 Mini, soluzione con audio a 360°, con una potenza di 15W ed un design compatto, adatto alla portabilità. E grazie all'impermeabilità IPX6 sarà possibile utilizzarlo ovunque, senza preoccupazioni. Il prezzo dello speaker T6 Mini è di 17.3€: ricordiamo ancora una volta che le offerte del brand saranno disponibili nei giorni 11 e 12 novembre. Comunque è possibile inserire nel carrello già da ora i prodotti preferiti ed il prezzo scenderà automaticamente all'avvio dell'evento dedicato al Singles Day 11.11 di AliExpress.

Prima di lasciarvi, segnaliamo il nostro articolo riepilogativo sulle curiosità e le promo del Singles Day (lo trovate qui) e vi ricordiamo che per la giornata dell'11 novembre è prevista una maratona live con offerte, coupon, ospiti e sorprese!

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu