Mancano solo una manciata di giorni ad uno degli eventi più attesi dell'anno: no, la festa dei single non è solo l'apripista del Black Friday, ma si tratta di un'occasione unica ed altrettanto ghiotta, un tripudio di sconti e coupon a cui partecipano tutti i principali store e perfino i singoli produttori non possono fare a meno di rispondere alla chiamata. Avete fame di offerte e non vedete l'ora che arrivi questo fatidico 11 novembre? Allora non mancate alla nostra super maratona live per il Singles Day 11.11, con una valanga di sorprese!

GizChina.it vi invita alla maratona live dedicata al Singles Day 11.11

Ebbene sì, questa volta abbiamo pensato di fare le cose in grande e di cimentarci in un'impresa a dir poco titanica: una super maratona di 10 ore live no stop, tutta per l'evento del Singles Day 11.11! L'appuntamento è fissato per l'11 novembre – ovviamente – a partire dalle ore 10, sul nostro canale YouTube. In alto trovate il video dedicato alla live, dove potrete impostare un promemoria. Inoltre la maratona sarà trasmessa anche sul nuovissimo canale di GizChina su Twitch: qui trovate il nostro profilo!

Durante la maratona live non mancheranno super ospiti del calibro di Riccardo Palombo, BlackGeek, vivo (fresca di lancio in Italia!) e tantissime altre soprese, con oltre 60 prodotti in offerta a prezzi assurdi.

Ovviamente tutti i migliori store cinesi aderiranno al Singles Day 11.11, con una pioggia di sconti. Per non perdere nemmeno una promo, qui trovate la pagina generale dedicata all'evento con tutti i dettagli sulla festa, gli store che partecipano, le guide all'acquisto ed i nostri canali Telegram dedicati.

