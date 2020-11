Dopo esser stato per anni un punto di riferimento per la qualità fotografica, l'ente DxOMark ha introdotto anche le valutazioni per audio, display e speaker smart. Parlando proprio dell'audio, l'ultimo testato è stato iPhone 12, che totalizzato un buon punteggio ma è ancora sotto al primo in classifica Xiaomi Mi 10 Pro.

iPhone 12 nella Top Ten dell'audio DxOMark, solo 3 punti lo separano dalla vetta

I parametri valutati per l'audio dall'ente sono il timbro, la spazialità, il volume massimo e gli artefatti. E l'overall raggiunto su DxOMark da iPhone 12 nell'audio è stato un punteggio di 73, che lo piazza al sesto posto in solitaria, ma virtualmente al quarto posto a soli 3 punti dalla vetta occupata da Xiaomi Mi 10 Pro, che ne totalizzò 76.

Molto interessante notare che l'iPhone di due generazioni prima, XS Max, abbia totalizzato un punto in più, mentre l'altro top 2019, 11 Pro Max ne ha totalizzati 2 in meno, così come iPhone 11. Attualmente, iPhone 12 è dietro a competitor di spessore, seppur per un distacco minimo, come ROG Phone 3, OPPO Find X2 Pro e Huawei Mate 20X.

Ovviamente, bisognerà valutare ora come si comporteranno i big della gamma 2020 iPhone 12 Pro e Pro Max, senza contare il piccolo di casa 12 Mini. Tanto potrebbero ribaltare clamorosamente la classifica, tanto potrebbero rimanere dietro al top gamma di Xiaomi. la sfida è ancora aperta.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu