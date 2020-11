Samsung brevetta lo smartphone del futuro: uno Xiaomi Mi MIX Alpha, ma con qualcosa in più

Gran pare della nostra attenzione è focalizzata sul prossimo Galaxy S21 e nel frattempo cominciano a farsi strada anche i primi indizi sul futuro Z Fold 3. Tante indiscrezioni, con voci di corridoio e brevetti, e intanto il colosso tecnologico asiatico punta sempre di più in direzione dell'innovazione, come emerge da questo nuovo brevetto registrato da Samsung, il quale ci mostra uno smartphone molto particolare, con uno stile che ricorda Xiaomi Mi MIX Alpha e qualcosina in più.

Samsung potrebbe essere al lavoro sull'ibrido definitivo: uno Xiaomi Mi Mix Alpha con fotocamera slide

Il documento in questione è stato depositato presso gli uffici USA a luglio 2020 ed è stato pubblicato ad ottobre di quest'anno. Circa 70 pagine per descrivere un vero e proprio capolavoro, che riprende il concetto di display Surround di Xiaomi Mi MIX Alpha, sviluppandolo però in una direzione leggermente diversa. Il misterioso smartphone a cui sta lavorando Samsung – anche se potrebbe trattarsi solo di un concept o di un prototipo – arriva con un display che ricopre il 100% della superficie esterna. Fronte e retro sono composti da due pannelli curvi, tenuti insieme da un meccanismo di scorrimento. L'apertura slide – scorrendo in modo simile a quanto visto con Xiaomi Mi MIX 3 – permette di accedere al comparto fotografico.

Il retro è realizzato in un materiale trasparente (acrilico o polimerico) in grado di far passare la luce; questo è posizionato sopra il pannello posteriore, fungendo da protezione ma anche come una sorta di pannello camaleontico. Ad esempio, tramite la fotocamera è possibile scansionare l'ambiente alla ricerca dei colori circostanti: questi vengono elaborati del dispositivo e trasmessi dal display.

A parte le motivazioni estetiche, ci sono anche funzioni utili dal punto di vista pratico. Tramite AI il dispositivo è in grado di riconoscere le abitudini dell'utente e quindi – per esempio – mostrare automaticamente le informazioni meteo (o quelle sul traffico) sul display ad un determinato orario. Il video in alto permette di dare un'occhiata alle possibilità offerte dal device.

Ovviamente specifichiamo ancora una volta che questo smartphone rappresenta solo un brevetto di Samsung e non è detto che il colosso asiatico sia intenzionato a trasporlo nella realtà. Comunque è di certo un device particolare, che unisce il display Surround dello Xiaomi Mi MIX Alpha con tutta una serie di funzionalità ed un meccanismo di scorrimento per nascondere le fotocamere. Che ve ne pare di un terminale così? Lo vorreste oppure ritenete che sia troppo “fantascientifico”?

