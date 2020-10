Se cercate un po' di relax dopo un'intensa giornata, allora date una possibilità al massaggiatore per il collo ad impulsi di Xiaomi YouPin, soluzione in vendita a prezzo stracciato grazie al codice sconto dedicato, piccola, portatile ma ricca di funzioni!

Il nuovo massaggiatore per il collo ad impulsi di Xiaomi YouPin scende di prezzo con Coupon

Il dispositivo si presenta come un elettrostimolatore muscolare con tecnologia TENS, tramite 6 modalità differenti. Il massaggiatore da collo di Xiaomi YouPin permette di beneficiare di sessioni di 15 minuti, con tanto di compressioni a caldo (fino a 42°C), quattro stili di massaggio e varie chicche. Il design pieghevole lo rende adatto anche per viaggi e spostamenti: potrà essere infilato in borsa o in valigia senza il minimo ingombro. La ricarica avviene in circa 3 ore, tramite la batteria integrata.

Se siete interessati a questo particolare massaggiatore per il collo ad impulsi, date un'occhiata alla nostra recensione di Xiaomi Jeeback G2: il dispositivo in offerta condivide le medesime caratteristiche e quindi può essere utile per darvi un'idea delle performance. Tuttavia, a differenza del modello Jeeback, in questo caso non abbiamo le funzionalità smart (dettaglio che contribuisce ad abbassare il prezzo).

Il massaggiatore per il collo ad impulsi di Xiaomi YouPin è disponibile in offerta con codice sconto ad un prezzo stracciato, grazie allo store Banggood. In basso trovate il link all'acquisto insieme al Coupon dedicato: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

