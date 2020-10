L'attività fisica è importante ma non sempre è possibile far coniugare la vita lavorativa con la palestra. Per questo motivo in tanti optano per un allenamento casalingo, magari puntato su soluzioni poco ingombranti: è proprio questo l'obiettivo che si pone il tapis roulant Xiaomi WalkingPad A1 Pro, portare il fitness in tutte le case grazie al suo design salvaspazio ed un prezzo contenuto, che diventa ancora più vantaggioso grazie al codice sconto dedicato.

Codice sconto Xiaomi WalkingPad A1 Pro: il tapis roulant per tutti, in offerta dall'Europa

Equipaggiato con un motore da 250W, una batteria da 36V 10Ah ed un design salva spazio (con un peso di 21 kg ed un corpo ripiegabile), Xiaomi WalkingPad A1 Pro è la soluzione perfetta per allenarsi a casa, magari dopo un'intensa giornata di lavoro per scaricare lo stress. Il dispositivo è in grado di reggere fino a 105 kg ed offre un basso livello di rumore (fino a 65 dB). Per concludere è troviamo un pratico controller per aumentare o diminuire la velocità (o spegnere l'attrezzo). Se siete curiosi di saperne di più, qui trovate la nostra recensione del modello A1.

Il nuovo tapis roulant Xiaomi WalkingPad A1 è disponibile al prezzo di 279€ in offerta con il codice sconto che trovate nel box in basso, con tanto di spedizione dai magazzini europei. N.B. se non doveste visualizzare il codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che lo store GoGoBest consente di pagare tramite PayPal, quindi di beneficiare di tutte le sicurezze del caso.

