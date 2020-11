Come seguire l’evento di lancio di Realme 7 5G e Watch S in Italia

Nelle scorse ore abbiamo appreso dell'arrivo del prossimo mid-range del brand asiatico, il quale farà capolino anche in Italia. Il nuovo smartphone 5G non sarà solo, ma verrà lanciato in compagnia anche di altri prodotti e ci saranno anche offerte in occasione del Black Friday: ecco come fare per seguire l'evento di lancio in live streaming di Realme 7 5G, Watch S e non solo.

Realme 7 5G, Watch S e Buds Air Pro arrivano in Italia: come seguire l'evento di lancio

Secondo l'ipotesi più accreditata, Realme 7 5G sarà un rebrand del modello V5, lanciato in patria ad agosto (e che vedete nella foto in alto). Al momento non abbiamo ancora una conferma e l'azienda si è limitata a sottolineare che il nuovo arrivato sarà lo smartphone 5G più conveniente del segmento. Oltre al dispositivo saranno presentati anche l'indossabile Watch S (fresco di debutto nel mercato asiatico) e le cuffie TWS con cancellazione attiva del rumore Buds Air Pro. Inoltre sembra che siamo previste ulteriori sorprese, all'annuncio relativo alle offerte per il Black Friday.

Ma come fare per seguire l'evento di lancio in live streaming di Realme 7 5G? L'appuntamento è fissato per il 19 novembre alle ore 11: l'evento sarà trasmetto tramite il canale YouTube ufficiale del brand (lo trovate qui). Curiosi di saperne di più in attesa della presentazione? Allora vi lasciamo con il nostro articolo riepilogativo con tutte le conferme e le indiscrezioni in merito al nuovo smartphone.

