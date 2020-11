Realme 7 5G certificato: potrebbe essere la versione internazionale di Realme V5

Il produttore asiatico ha lanciato la famiglia Realme 7 di recente (composta da un modello standard, dalla variante Pro e quella 7i) ma potrebbe essere in dirittura d'arrivo anche un'ennesima versione, stavolta votata al 5G. La conferma arriva dall'ente certificativo NBTC, il quale ha pubblicato nel proprio database i primi dettagli relativi a questo smartphone. Tutti gli indizi puntano in direzione di un rebrand, ma – come al solito in questi casi – l'ultima parola spetta a Realme.

Realme 7 5G potrebbe essere un rebrand di Realme V5

L'ente thailandese NBTC ha svelato l'esistenza di Realme 7 5G e oltre al nome del dispositivo – ben visibile nella certificazione in alto – troviamo anche la sigla RMX2111. Si tratta di un codice in precedenza associato a Realme V5, dispositivo economico lanciato in Cina ad agosto (qui trovate tutti i dettagli). Proprio per questo motivo è lecito ipotizzare che possa trattarsi di un rebrand in arrivo per il mercato internazionale, mosso dalla medesima scheda tecnica. Se volete saperne di più, in basso trovate tutti i dettagli sulle specifiche.

Scheda tecnica (presunta, basata su V5)

dimensioni di 162.13 x 75.02 x 9.1 mm per un peso di 199 grammi;

display LCD da 6.5″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con un foro per la selfie camera, refresh rate a 90 Hz e rapporto il 20:9;

da con risoluzione (2400 x 1080 pixel) con un foro per la selfie camera, refresh rate a 90 Hz e rapporto il 20:9; processore octa-core MediaTek Dimensity 720 5G fino a 2.0 GHz;

GPU ARM G57 MC3;

6/8 GB di RAM LPDDR4X ;

di RAM LPDDR4X ; 128 GB di memoria interna UFS 2.1 espandibile tramite microSD;

di memoria interna UFS 2.1 espandibile tramite microSD; lettore d'impronte digitali laterale;

quad camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP con apertura f/1.8-2.3-2.4-2.4, grandangolo 119°, macro 4 cm, flash LED;

con apertura f/1.8-2.3-2.4-2.4, grandangolo 119°, macro 4 cm, flash LED; selfie camera da 16 MP (f/2.1, FOV 79.3°);

batteria da 5.000 mAh con ricarica da 30W;

con ricarica da 30W; supporto Dual SIM 5G SA/NSA, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, GPS/Glonass/Beidou/Galileo, tre slot schedine, mini-jack 3.5 mm per cuffie, Type-C;

sistema operativo Android 10 tramite Realme UI.

Indiscrezioni su prezzo e data di uscita

Ovviamente per ora non ci sono dettagli circa il prezzo di questo Realme 7 5G: la possibile controparte cinese è arrivata sul mercato a circa 190€ al cambio, quindi potremmo aspettarci una cifra simile. Per quanto riguarda la data di uscita, anche in questo caso di brancola nel buoi ma la presenza di una certificazione fa ben sperare: potrebbe arrivare verso fine novembre, o nel corso del mese di dicembre (quindi prima del termine dell'anno).

Parlando di disponibilità non è detto che Realme 7 5G arrivi in Europa: la certificazione thailandese indica che lo smartphone non è pensato per la Cina, ma non vi è comunque la certezza che si tratti di una soluzione destinata anche ai nostri mercati. Comunque, non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

