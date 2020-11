Realme Watch S ufficiale: SpO2, 16 modalità sportive e tanto altro

Da diverso tempo, ormai, si vociferava dell'arrivo della nuova linea di smartwatch di Realme. Dopo aver annunciato la data di presentazione, dunque, ecco l'ufficialità di tale prodotto. Realme Watch S, quindi, arriva sul mercato proponendo una serie di specifiche tecniche davvero interessanti, nonché il monitoraggio di diverse attività sportive che lo rendono adatto a quasi ogni tipo di utente.

Watch S monta un sensore PPG, rilevando anche l'SpO2

Dando un'occhiata al prodotto, non troviamo nulla di diverso rispetto a quanto trapelato nelle scorse settimane. Sotto il profilo del design, quindi, siamo ancora in presenza di uno smartwatch con quadrante circolare, dotato di un display da 1,3″ con risoluzione 360 x 360 pixel, dotato anche di un sensore di luminosità. Oltre questo, il vetro frontale dovrebbe essere protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3, anche se l'azienda non lo ha specificato.

LEGGI ANCHE:

Realme ha già venduto 50 milioni di smartphone, ed è il brand più giovane ad esserci riuscito

Oltre alla presenza di diverse watch faces, questo dispositivo è in grado di monitorare varie attività sportive, includendo ben 16 sport. Tutto questo è possibile, dunque, grazie alla presenza di un sensore PPG per la rilevazione del battito cardiaco e per il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Al di là delle varie attività presenti, Realme Watch S è anche in grado di monitorare il sonno, di gestire le chiamate in remoto e di mostrare le notifiche che arrivano sul nostro smartphone. Sebbene il suo design piuttosto elegante, con quadrante in alluminio, sia sicuramente più adatto alla vita mondana, questo prodotto è dotato di certificazione IP68, che lo rende perfetto anche per il nuoto.

Non manca una batteria interna da 390 mAh che, secondo il brand, dovrebbe garantire circa 15 giorni di autonomia. Attualmente, comunque, Realme Watch S è disponibile al prezzo di PKR14,999, quindi circa 80 euro al cambio attuale. Non sappiamo data e disponibilità per il nostro mercato, quindi dovremo attendere ancora un po' per saperne di più. Nel caso in cui ci fossero novità non esiteremo ad aggiornare questo articolo. Stay tuned!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu