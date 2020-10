Una politica mirata al lifestyle, ai giovani e alla concretezza: questo ha permesso a Realme di crescere in termini di vendite e spedizioni di smartphone. Infatti, il brand cinese è attualmente il brand più giovane ad essere riuscito a vendere ben 50 milioni di unità in tutto il mondo.

Realme: la crescita nelle spedizioni e vendite di smartphone è tra le più alte mai viste

Secondo il rapporto di Counterpoint, Realme entro il Q3 2020 è riuscito nel ragguardevole di risultato di vendite di 50 milioni di smartphone in tutto il mondo. Proprio per questo, il giovane brand è il più veloce ad esserci riuscito, dato che ci è riuscito in soli 9 trimestri dal Q4 2018 al Q1 2020. Inoltre, il marchio con a capo Madhav Sheth e Sky Li, ha raggiunto uno storico di spedizioni di 14.8 milioni di unità a trimestre, tra i più alti di sempre.

Tutti questi dati hanno prodotto una crescita molto importante del 132%, che ha portato a Realme, sempre secondo Counterpoint: “lo slancio di crescita più forte tra i principali OEM globali“. Infatti, secondo Abhilash Kumar, analista dell'ente di ricerca sopracitato: “Realme ha guadagnato una nicchia tra giovani a livello globale, un'impresa notevole di per sé data la diversità di questo gruppo di utenti nei diversi paesi del mondo“.

Insomma, pare proprio che il processo intrapreso da Realme tra smartphone dal design pluripremiato e un ecosistema molto ampio di prodotti IoT abbia dato frutti non insperati ma sicuramente oltre ogni previsione, data la giovane età del brand che già oggi può stare tranquillamente tra i colossi storici del settore.

