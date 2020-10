Realme X2, X2 Pro, X e XT: arriva Android 11 con le custom ROM

Realme X2, X2 Pro, X e XT fanno parte di quegli smartphone aggiornabili ad Android 11, non ufficialmente ma grazie alle custom ROM. Fortunatamente l'azienda si sta rivelando piuttosto proficua quando si parla di aggiornamenti e tutti i modelli succitati saranno ufficialmente portati alla Realme UI 2.0 con l'ultimo firmware Google. Tuttavia, specialmente per quelli più datati, ci vorranno ancora mesi prima di vedere la prima release stabile, ma è possibile bypassare questa attesa: ecco come.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Questa procedura prevede la formattazione del telefono e la conseguente perdita di tutti i dati: si consiglia di effettuare un backup.

Realme X2, X2 Pro, X e XT si aggiornando ad Android 11 con queste custom ROM

Realme X2

Partiamo da un Realme X2 che, all'interno di questo quartetto, è il dispositivo con meno custom ROM con Android 11 disponibili. Ad oggi, infatti, c'è soltanto la semplice AOSP, ovvero la ROM basata sull'esperienza nuda e cruda di Android.

Scarica la AOSP

Scarica la TWRP

Come sbloccare bootloader

Scarica la TWRP



Realme X2 Pro

Differente è la situazione per il fratello maggiore Realme X2 Pro, dato che Android 11 è disponibile non soltanto sotto forma di AOSP. A vostra disposizione c'è anche la tanto apprezzata LineageOS 18.0, nonché la Nitrogen OS.

Scarica la LineageOS 18.0

Scarica la AOSP

Scarica la Nitrogen OS

Come sbloccare bootloader

Scarica la TWRP

Realme X

Ancor più ricca è la dotazione delle custom ROM con Android 11 per Realme X, con la community di sviluppatori che ha realizzato RevengeOS, LegionOS, DotOS e anche la AOSP in versione Extended.

Scarica RevengeOS 4.0

Scarica AOSP Extended v8.0

Scarica LegionOS v3.1

Scarica DotOS v5.0

Come sbloccare bootloader

Scarica la TWRP



Realme XT

Concludiamo con Realme XT, su cui è possibile installare Android 11 grazie a custom ROM quali RevengeOS, Octavi OS e Derp Fest.

Scarica la RevengeOS 4.0

Scarica la Octavi OS

Scarica la DerpFest

Come sbloccare bootloader

Scarica la TWRP



